中國稱會向受疫情影響國家提供幫助 並乘勢加強在世衛科研參與

正當中國官員聲稱武漢肺炎疫情防控形勢積極向好、全球感染個案卻升至95000多宗、死亡人數增至3283人之際，中國副外交部長馬朝旭表示，願意向疫情比較嚴重的有需要國家提供力所能及的援助，並會推薦中國相關機構成為世界衛生組織新冠病毒監測參比實驗室，推動中國深入參加國際科研合作。

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中國衛健委公布，中國內地截至4日午夜，累計武漢新型肺炎病例80409宗，3012人死亡，當中，單是昨日，新增病例139宗，31人死亡。根據紀錄，內地每天新增個案呈減少趨勢，近三天均在一百餘宗之間徘徊，不少官員表示，疫情防控形勢向好，但不能放鬆工作。

不過，新型肺炎在歐洲擴散，意大利更有107人因病死亡，成為中國以外最多人感染新型肺炎死亡的國家，而伊朗亦有92名病患死亡。根據新加坡亞洲新聞頻道的實時更新網站，中午時全球有95103人感染武漢肺炎，3283人死亡。

馬朝旭今(5日)早在國務院新聞辦公室舉行的記者會上表示，中國全國疫情防控形勢積極向好的態勢正在拓展，但在全球呈擴散蔓延態勢，中方在做好國內防控工作的同時，積極開展抗擊疫情國際合作，包括分享防控措施、診療方案、派遣醫療團隊，他表示，中方願意向疫情比較嚴重的有需要國家提供力所能及的援助。

他補充，期望世衛組織能夠進一步促進國際合作，特別是要向一些防護能力薄弱的發展中國家，包括非洲國家，提供更多的幫助和援助。在這方面，中國會加強同世衛合作，為向一些疫情嚴重、有急需需要的國家提供幫助。

中國亦欲乘疫情加強在國際科研的參與。馬朝旭指出，今後將繼續在世衛框架下開展技術合作，準備推薦中國有關機構成為世衛新冠病毒監測參比實驗室，向世衛分享診療和防控等技術方案，推動中國科研單位和科學家「深入參加」世衛牽頭的國際科研合作，積極推薦專家利用世衛向受疫情影響的國家提供技術支持，為全球共同抗擊疫情作出貢獻。

馬朝旭強調，病毒無國界，任何一個國家都不可能獨善其身，必須同舟共濟，加強合作。而在中國疫情爆發後，中國已接受了62個國家和7個國際組織捐贈口罩、防護服等疫情防控物資，中國將銘記在心。

但他同時批評「少數國家」採取的過度反應，中國已就此表明立場，與各國協商溝通，最大限度減少對中外正常人員和經貿往來造成的影響。至今，中方已由世界各地協助接回1300多名滯留海外的中國公民。