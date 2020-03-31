新冠病毒 遭感染者 80%反應溫和？

本台RFI法語記者採訪巴黎14區醫院的法國傳染病學專家，談面對Covid-19病毒疫情的最脆弱群體。

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中國上海 攝於 2020年3月5日 星期四 Un moyen de prévenir le Coronavirus, prise à Shanghai en Chine, jeudi 05/03/2020. REUTERS/Aly Song 路透社

據本台法廣RFI法語記者的報導，中國研究人員認為，在全球範圍造成恐慌的新型冠狀病毒，死亡率為3%，超過80%遭感染者的癥狀反應溫和。嚴重病情尤其出現在高齡人群，原因是由於免疫力的降低。中國近期針對77 000人所開展的一項研究，為讓世人增進了解新冠病毒提供了一些細節。就此，巴黎14區Hôpital COCHIN的傳染病學專家在接受本台法廣RFI法語記者採訪時介紹說：

CHINE; FRANCE _Enrobé Nicolas 20200305 Desk jour Coronavirus Enr C09 Son Expert Infectiologue au micro de RFI français Valérie

法國傳染病學專家（Expert français）: “最脆弱的群體是老年人，出現併發症和死亡的風險從60歲開始攀升，尤其是70歲。還有那些有心血管疾病 ̖ 肺病 ̖ 糖尿病等，心臟疾病主要是心臟衰竭的問題。如果肺功能還有問題，那個人的心臟就更難支撐，就會出現更加嚴重的狀況-心臟代償失調。糖尿病，人們知道這會降低免疫力。還有糖尿病可能會引發心臟問題。那將會是加重這一疾病的因素之一。”

以上是本台法廣RFI法語記者採訪巴黎14區Hôpital COCHIN醫院的傳染病學專家，談面對新冠病毒疫情最脆弱的群體。

法國政府發言人周三表示，這一疫情當前在法國的發展，似乎將難以避免宣布病毒的傳播進入第三階段。

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