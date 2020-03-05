韓國禁止口罩出口 推行實名限購

面對嚴峻的新型冠狀病毒Covid-19（俗稱“武漢肺炎”）疫情，韓國政府宣布完全禁止口罩出口，並推行以身份證實名限購，每人每周兩片。

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中央社今天2020年3月5日周四發自首爾報導，綜合韓聯社等國際媒體的消息，韓國政府當天召開的臨時國務會議做出決定，為解決國內口罩供不應求的問題，宣布完全禁止口罩出口，並提高公賣口罩所佔總體產量的比重，從目前的50%提升至80%，但每人每周僅限購買兩片，而且在購買時需出示身份證件，以避免重複購買。

韓國 ： 排隊買口罩 2020年3月4日 星期三攝於大邱 Des Coréens font la queue pour acheter des masques dans un magasin de Daegu, mercredi 04/03/2020 © REUTERS/Kim Kyung-Hoon 路透社

同一報導提到，韓國各地藥局預計將在明天6日可以完成設置驗證系統，在6日至8日三天里，每人的購買額度為2片。9日周一開始為新一周計算。藥局以外其它系統的設置還需一些時間，在完成設置前將以每人一片的方式出售。

此外，為了分散購買口罩的人流，韓國當局還做出規定，周一是出生年份尾數1和6民眾的購買日；周二是出生年份尾數2和7民眾的購買日；周三是出生年份尾數3和8民眾的購買日 ； 周四是出生年份尾數4和9民眾的購買日；周五是出生年份尾數5和0民眾的購買日；周六和周日的口罩銷售則不受以上限制。首爾當局還表示，預計可在一個月內把口罩產量從目前的每天1000萬片，提升至每天1400萬片。屆時，公賣口罩數量最多可達每日1120萬片。

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