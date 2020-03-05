加拿大實驗室指 武漢疫情爆發前 中國封鎖肺炎人傳人等關鍵詞

武漢新冠病毒肆虐、荼毒全球，至今約95000人被感染、84個國家淪陷。根據美國世界報報導引述加拿大多倫多大學近日發表研究報告指出，早在去年底，中國對外宣布疫情爆發前，曾經持續幾個星期封鎖網路上與新冠肺炎相關的關鍵詞，包括“肺炎”、“人傳人”、“病毒”等用詞。

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美國世界報北京特派記者引述加拿大多倫多大學公民實驗室（Citizen Lab）3日公布的研究指出，早於去年底，中國社交媒體就在網上封鎖與病毒相關的關鍵詞，

這些被封鎖的關鍵詞，其中包括：新冠肺炎實況、人與人之間的傳播，批評地方官員及與新冠病毒（COVID-19）有關政策的用詞。除上述詞句，另包括「武漢不明肺炎」、「武漢衞健委」、「預防流行病」等。

這家加拿大實驗室表示，這次調查的重點是為騰訊旗下的通訊平台微信（WeChat）和歡聚時代公司的影片直播平台「YY」，在去年12月至今年2月期間審查中國網友們網上帖子的情況。

該報告還發現，在12月底至2月中，大約500個關鍵詞或句子被YY平台和微信封鎖。

世界報還指出，而醫師李文亮在社交媒體提到出現疫情後的第二天，亦即12月31日，YY平台就在黑名單加了45個詞，包括「武漢不明肺炎」、「武漢海鮮市場」、「沙士變異」、「爆發SARS疫情」、「P4病毒實驗室」等、「死亡病例+肺炎+死亡人數」這類綜合詞也受到封鎖。

報導最後還說，去年12月31日，其中的直播平台「YY」開始審查與新冠病毒爆發有關的關鍵詞。與此同時，中國的微信也廣泛進行審查與病毒有關的內容，包括關鍵訊息和中立訊息，並於今年的2月，更加擴大審查信息帖文的範圍。