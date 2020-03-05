原本兩會開會日 中國企業與員工歷經裁員降薪和公司倒閉之苦

新冠肺炎疫情的爆發導致中國經濟增速大幅放緩，難以維持或恢復運營的企業不得不降薪、裁員，或者乾脆關門大吉，這給中國就業市場帶來了新的壓力。美國媒體報道說，雖然一些公司極力爭取儘快讓工廠復工並提升業務，但隔離和政府的其他限制措施使得企業難以實現這個目標。中國工業和信息化部的一項調查顯示，截至2月末，中國中小企業只有30%恢復正常運營。新冠肺炎疫情在中國的蔓延給居民生活和企業經營帶來了嚴重的衝擊。

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據華爾街日報今天報道說，新冠肺炎疫情讓中國企業員工歷經裁員降薪和公司倒閉之苦。

據該報3月5日報道，由於新冠肺炎疫情的衝擊導致的裁員可能會進一步抑制消費支出並削弱中國經濟，外界早已預計第一季度中國經濟增速將明顯放緩、甚至會出現萎縮。

該報道引述諮詢機構武漢芝華商業數據分析有限公司（China-America Commodity Data Analytics）首席執行長黃勁文說，他的公司在武漢有20名員工，已經裁掉了18個，他沒有選擇，因為面對當地嚴重的疫情以及政府採取的隔離封鎖措施，公司已經無法經營。他說，封城開始時他的員工很多都在中國其他地方，無法返回武漢，難以為客戶提供服務，也很難繼續獲得收入。據他認為中國已經進入了衰退。他說：“如果情況好轉，那很好。如果沒有好轉，我將在美國開始我人生的新篇章。”

該報道稱，其他中國公司面臨同樣的問題。擁有逾1.2萬員工的在線二手車交易平台優信（Uxin Ltd）在給部分員工的一封信中稱，由於經營困難，3月初開始安排員工停工待崗並降薪，將按照各地政策支付最低生活保障。

優信3月5日稱，已採取一系列措施快速調整業務以實現長期增長，包括在員工支持下實施基於工作量的人員配備臨時計畫，以節省成本。

雖然一些公司極力爭取儘快讓工廠復工並提升業務，但隔離和政府的其他限制措施使得企業難以實現這個目標。中國工業和信息化部的一項調查顯示，截至2月末，中國中小企業只有30%恢復正常運營。

該報道還引述中國招聘網站智聯招聘在2月中旬對8,000多家公司的調查顯示，近三分之一的公司計畫裁員，46%的公司稱可能無法按時支付薪水。有分析人士稱，疫情對中國勞動生產率和供應鏈造成干擾，預計將使上半年外國投資規模大幅下降，但不太可能抑制投資者對較長期投資的興趣。