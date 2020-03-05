吹哨罪平反 李文亮等今獲追授“防疫先進稱號”

中國國家衛健委、人力資源社會部、中醫藥管理局5日印發《關於表彰全國衛生健康系統新冠肺炎疫情防控工作先進集體和先進個人的決定》，對新冠肺炎“吹哨人”武漢中心醫院醫師李文亮等34名於疫情中過世者追授“全國衛生健康系統新冠肺炎疫情防控工作先進個人”稱號，獲獎個人可享受省部級表彰獎勵獲得者待遇。

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據東森新聞今天報道稱，中國追授李文亮等34名過世者“防疫先進稱號”，享省部級獎勵待遇。

據該報道稱，中國官方本次的表彰對象分為三大類，首先是團體，授與了北京大學第一醫院重症救治醫療隊等113個集體“全國衛生健康系統新冠肺炎疫情防控工作先進集體”稱號。

第二類為個人，授與丁新民等472人“全國衛生健康系統新冠肺炎疫情防控工作先進個人”稱號。

第三類為疫情中過世者，追授李文亮、劉智明、夏思思等34人“全國衛生健康系統新冠肺炎疫情防控工作先進個人”稱號，獲獎個人享受省部級表彰獎勵獲得者待遇。

該報道說，獲追授者中，李文亮為武漢中心醫院眼科醫師，在官方尚未公開疫情前，就在醫師的群組中通知此事，但卻被警方以涉“散布謠言”訓誡，在疫情大規模爆發後，被許多人稱為“吹哨人”，但不久後也感染新冠肺炎過世，時年33歲。劉智明為武漢武昌醫院院長，是首名感染新冠肺炎過世的醫院院長，時年50歲。夏思思為武漢蔡甸區人民醫院醫師，在一線接診病人時遭感染新冠肺炎過世，時年29歲。