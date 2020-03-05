新冠疫情中國線上上課 創新與屏蔽及封網進行時

隨着新冠疫情在中國持續蔓延，絕大多數中國大學和中小學已將教室搬到網上，要求學生們在線上課。但令人措手不及的是，很多老師發現自己因發布“違規圖片”或討論政治議題遭到封禁。據英國媒體說，敏感內容涉及寬廣，防不勝防。

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據英國廣播公司報道說，新冠疫情：中國學生集體在線上課，老師卻因“違規”被屏蔽。按照慣例，中國的新年假期原定於1月30日結束。對於學生來說，通常在元宵節（2月8日）前需要返回學校，但持續的新冠肺炎疫情讓中國決定延遲開學。中國媒體報道說，全國90%以上的學校已經開通了網上授課。由於新冠肺炎疫情，北京清華大學的大學生們如今也通過網絡在家在線上課。隨着新冠疫情在中國持續蔓延，絕大多數中國大學和中小學已將教室搬到網上，要求學生們在線上課。

但令人措手不及的是，很多老師發現自己因發布“違規圖片”或討論政治議題遭到封禁。該報道說，很多教師對於平台和審查人員的過度反應感到困擾，一些學生也在社交媒體上表達了他們的不滿。

據21歲的夏上樂在江蘇一所大學就讀護理專業。她對BBC說，不久前她的老師因在上課時發布了一張外科感染的效果圖而被屏蔽。“還有一次，老師給我們放了一個做胃鏡的視頻，結果還沒放幾秒鐘就被停止了，”夏上樂說。“老師只能下課，把文件發到群里讓大家自己看，”夏上樂說。她的老師的經歷並非罕見。在中國社交媒體上，#醫學生上網課有多難#日前成為微博的熱門話題，閱讀量接近1億，很多網友紛紛留言他們哭笑不得的經歷。

在一個例子中，一名婦產科護理學教師通過聊天應用QQ在線授課，但僅過了幾秒鐘就遭到封號。她隨後在微信上說，回想很久後，認為“估計是提到了外生殖器解剖”。這位婦產科護理學教師說，“我一個教婦產科的，你讓我講啥？估計我所有的專業名詞都涉黃。”該報道引據一名生物老師據稱在課程直播時遭到平台封禁。但因在線教課，而被處罰的遠非只有醫學教師。在短視頻平台抖音上，一名政治老師因使用“敏感”政治詞彙而被封禁，直接從課堂上“消失”。

據bbc說，中國擁有嚴格的互聯網管理法規，任何被視為是色情、暴力、政治敏感及歪曲歷史的內容，都可能遭到處罰，這種審查通常由官方與互聯網公司的合作來進行。該報道引據《南華早報》消息，在河南中部一所中學教歷史的王老師表示，她的包括試卷在內的教學材料，疑因為包含政治敏感詞，無法通過社交軟件發送給學生們。“這個學期我們學中國古代政治制度史，必須使用‘獨裁’、‘君主制’和‘官僚主義’等詞語。我想可能因為這個無法發送，”王老師說。“其他班有同樣的情況。”

在微博上，一名山東青島的網友遇到類似的情況。她表示，自己在網課直播平台里回答歷史老師有關《共產黨宣言》的問題，但她的答案遭到了屏蔽。就連以英語進行的課程，有時也“難逃法網”。社交媒體上的圖片顯示，一名英語老師在聊天群中向學生講解閱讀理解，但被系統提示“該群因涉及違法違規內容，已被永久封停”。

“為了避免出現不合規的情況，現在往往通過關鍵詞處理，就會有一刀切的問題，”中國教育學者、上海交通大學教授熊丙奇對BBC說。“官方的擔心是，之前一個老師面臨的是小眾範圍，現在可能是成百上千個學生。”

據時評人“五嶽散人”對此提出批評。他反問道，這豈不是意味着網絡平台受眾的分辨能力、自我管理能力連未成年人都不如？

該報道說，按照慣例，中國的新年假期原定於1月30日結束。對於學生來說，通常在元宵節（2月8日）前需要返回學校，但持續的新冠肺炎疫情讓中國決定延遲開學。中國媒體報道說，全國90%以上的學校已經開通了網上授課。據夏上樂說，她所在的大學在2月17日通知她們開始上課，但不要前往學校，而是在家通過QQ、騰訊課堂、釘釘等平台進行上課，每天上午下午各一個小時。據她說，“來上課的人其實蠻多的，能有95%，但是注意力總是被轉移，上課也經常遇到哭笑不得的事情，”她說，“比如總有人忘記關麥克風，結果和家長吵架全班都聽到了。還有老師點我回答問題時，因為系統問題我沒辦法（點擊）舉手。”