新冠疫情始發於中國但不一定源自中國  法國專家如何看？

中國國家衛健委高級別專家組組長、中國工程院院士鍾南山2月27日在廣州市政府新聞辦在廣州醫科大學舉辦疫情防控專場新聞通氣會首次提出儘管新冠疫情始發於中國，但是病毒的來源不一定是中國。鍾南山此言引髮網絡輿論紛紛，有評論甚至批評鍾南山已經成為中國官方的傳聲筒。有傳聞說他此後又否認做過上述表述。3月4日，中國外交部發言人趙立堅在例行記者會再度引述鍾南山的話對病毒來源是否是中國提出疑問，他說：“世衛組織將新冠病毒命名為“COVID-19”，就是不將該名稱同任何地區和國家相聯繫。中國權威呼吸病專家、中國工程院院士鍾南山曾表示，疫情首先出現在中國，但不一定發源在中國。”全世界已經有超過80多個國家出現確認病例，由各國的學者存入國際病毒基因庫的基因序列已經達到135個，對這些病毒的基因序列分析是否可以得出病毒來自何處的結論？對此，法廣專訪了一位不願意透露姓名在中國工作多年，密切跟蹤新冠疫情的法國病毒研究專家。

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法廣：您認為中國官方與學者有關新冠疫情始發於中國但不一定源自中國的言論是否有依據？

法國學者：當然，我們不能絕對的排除這種可能。我不知道他們這麼說是否有證據，從目前各國公布的基因序列來看，應該可以推理出來自武漢的病毒是源頭。

法廣：用通俗的話來說，是否可以說，武漢的病毒比所有其他的病毒都出現得早，是所有病毒的爺爺，所以它是第一個？

法國學者：可以這麼說，除非他們找到了比爺爺年紀更大的病毒，但是，到目前為止，好像並沒有看到。

法廣：中國官方一方面說正在尋找病毒的源頭，另一方面又正在拆除武漢的華南水產市場，這是否有些矛盾？

法國學者：我並不認為，因為他們早已把華南水產市場查遍了，現在拆除不存在消滅證據的可能，我覺得這是為了讓民眾放心。

法廣：有傳聞說新冠病毒很可能是由於武漢實驗室安全疏忽外泄而造成，您在中國實驗室工作多年，您所在的實驗室安全措施怎麼樣？

法國學者：我們這裡的安全措施十分嚴格，甚至比法國本土還要嚴格，我覺得是中國人唯恐出現安全事故，我們有時候都覺得嚴厲得有些過分。

法廣：您一定知道新冠疫情爆發不久印度學者曾經公布了一篇文章，懷疑病毒裡面有人工介入的成分，您怎麼看？

法國學者：這已經被業內人士認為是有問題的文章，並不是他們的發現有問題，而是他們因此做出的推論有問題，他們自己也承認了。