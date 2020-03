新冠疫情讓中國污染猛降

英國媒體引述一項新的分析顯示,新冠疫情導致的經濟放緩已令中國減少了相當於整個英國六個月的碳排放量。這份分析凸顯了此次疫情對全球第二大經濟體中國的影響。

據英國金融時報今天報道說,新冠疫情令中國碳排放量劇減。而一項新的分析顯示,因新冠疫情導致的經濟放緩已令中國減少了相當於整個英國六個月的碳排放量。

據芬蘭研究機構能源與清潔空氣研究中心(Centre for Research on Energy and Clean Air)表示,在截至3月1日的四周內,中國的二氧化碳排放量據估計減少了2億噸,大致相當於荷蘭或烏克蘭每年的排放量。該機構的首席分析師勞里•米呂維爾塔(Lauri Myllyvirta)表示,新冠疫情“對經濟活動和排放的影響是空前的”。

該報道說,與去年同期相比,在截至3月1日的四周內,中國發電廠的煤炭消耗量和煉油產能利用量都下降了三分之一以上,原因是隨着疫情的蔓延,中國大部分工業基地都陷入了停頓。然而,自從中共領導層上周下令復工復產以來,由國家主導的重工業已加大產出,工業樞紐的鋼鐵產量、石油開採量和煤炭消耗量也接近了前幾年的水平。

疫情爆發前,研究人員預測今年全球碳排放量將與去年持平或小幅上升。《自然氣候變化》(Nature Climate Change)期刊發表的一項研究顯示,2019年,燃燒化石燃料產生的碳排放量增長了約0.6%,低於2018年2.1%的增幅。那些努力想遵循《巴黎氣候協定》的人士通常會歡迎減排。但經濟學家指出,從長遠來看,應對病毒的舉措可能會抑制向低碳經濟的過渡。

能源經濟學家尼古拉斯•斯特恩(Nicholas Stern)表示:“中國的二氧化碳排放量已經降低,但並不是以我們期望的方式。”據他說:“如果病毒繼續像現在這樣快速蔓延,今年全球經濟增長可能受到重創,GDP增長率可能會在0到2%之間。”

2008年全球金融危機後,全球碳排放量也下降了,2009年下降了1.3%。但一年內這些成果基本上就消失殆盡。2009年,北京方面4萬億元人民幣的刺激計畫是當年中國二氧化碳排放量增長10%的一個重要因素,據估計,建築業約佔這一增長的70%。

該報道說,到目前為止,中國政府還未出台類似的刺激計畫,以應對疫情帶來的日益嚴重的經濟後果,只是採取了一些臨時措施,如向陷入困境的小企業提供信貸支持。一些經濟學家預測,一輪基建支出狂潮很快就在所難免。由於準備修建道路、醫院和地鐵以支持增長,1月和2月,中國各省通過出售地方政府債券創造了創紀錄水平的債務。據米呂維爾塔表示:“回歸傳統的經濟刺激手段可能會導致未來幾年排放量增加,除非賦予清潔能源和其他綠色投資優先地位。”

英國金融時報認為,中國的經濟放緩已使大城市的空氣質量有所改善。與去年同期相比,上海空氣中的細顆粒物(PM2.5)含量已下降36%。能源與清潔空氣研究中心的數據顯示,由於交通出行減少,中國所有大城市的二氧化氮水平都下降了30%至50%。