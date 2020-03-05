新冠肺炎疫情威脅世界經濟 中國增長預低5.6%

國際貨幣基金組織(IMF)總裁格奧爾基耶娃周三表示，冠狀病毒疫情的迅速蔓延，使得2020年實現更強勁經濟增長的希望落空。她補充稱，該組織189個成員國中，目前有三分之一報告有感染病例。她認為中國增速將低於5.6%。

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據法新社報道，新冠肺炎疫情，IMF指威脅世界經濟。國際貨幣基金（IMF ）總裁格奧爾基耶娃今天呼籲針對2019年冠狀病毒疾病疫情採取全面、「毫無遺憾」的因應，說這波疫情對全球經濟構成「嚴峻威脅」。據格奧爾基耶娃說：「在此難以預料的時刻…因應措施過多好過不足。」她並警告，新冠肺炎疫情拖累下，全球經濟成長率將低於去年的2.9%。

格奧爾基耶娃告訴媒體，武漢肺炎疫情「不再是區域性議題，而是全球性問題，需要全球性的因應方案」。她警告，相關資金需求有可能高達10億美元。但據格奧爾基耶娃表示全球金融體系狀態良好，多虧2008年金融危機後所進行的各項補強措施，但「我們確實需要祭出手段，一來提升信心」，二來避免信用凍結。

IMF於1月時預估2020全球經濟成長率將達3.3%，新冠肺炎疫情意味成長率將至少下滑0.5個百分點。然而，據格奧爾基耶娃說，「減幅多深、影響多長久，目前仍難以預測」。

就中國，國際貨幣基金組織總裁格奧爾基耶娃指中國增速將低於5.6%。

但格奧爾基耶娃拒絕透露不斷升級的公共衛生危機是否會把全球經濟推向衰退。

IMF將向成員國提供500億美元的緊急資金，其中包括低息和無息貸款，這些貸款可以幫助較貧窮國家應對疫情，格奧爾基耶娃在IMF指導委員會發表講話後舉行的新聞發布會上表示。

該報道說，世行周二說，將提供120億美元緊急資金，以幫助發展中國家改善醫療服務，疾病監控並提供醫療供應。

據馬爾帕斯稱，這包括確保地方企業在公共資源轉嚮應對衛生危機時能夠獲得營運資金。

消息稱，國際顯示同意疫情狀況比兩周前預想的更嚴重的觀點。