方方武漢日記3月5日說，社會的進步，至少從我們每個人都不做假開始；把標準再放低點：至少從我們每個人不配合做假開始。

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方方：常識是深刻中的深刻 (3月5日)。方方發自於 二湘的七維空間 Today。

方方武漢日記3月5日說，社會的進步，至少從我們每個人都不做假開始；把標準再放低點：至少從我們每個人不配合做假開始。

常識是深刻中的深刻。

文／方方

天氣十分晴朗。陽光明亮得晃眼。我們把馬路、大街、公園都讓給了病毒，待在家裡，看着它們遊魂一樣，在空曠的城裡，四處尋人。正午太陽的力度給人感覺簡直可以直接把它們曬死。今天驚蟄。封城的第43天。前幾天跟朋友說，我倒是比平日好像更忙了一點。一部劇都沒有追成，準備了一堆電影要看，結果一場也沒有看。鄰居唐小禾老師曬出他家孫女妹妹吃飯的視頻。妹妹貪吃的小樣子特別可愛。朋友說，白天看妹妹吃飯，晚上看方方日記，一天就過去了。妹妹的視頻和朋友的話，讓人看一次，笑一次。

今天這個日子，很特殊。有三個人，在今天會喚起很多回憶。一個是周恩來總理，他是我們這代人最熟悉的領導人。當年，看見他的名字在報紙上，心裡就很踏實。三月五日是他的生日，而他去世時，卻引起一場巨大風波，這風波叫“四五天安門事件”。年輕人恐怕多不知此一事。當時有一首詩，四處傳抄，至今仍記憶猶新：“欲悲聞鬼叫，我哭豺狼笑。灑淚祭雄傑，揚眉劍出鞘。”第二個人，相信更多的人熟悉。他叫雷鋒。我從小學起，雷鋒就在記憶之中，從未被抹去。雷鋒的善良，也一直是我這一代人成長過程中的陪伴。今天是他的紀念日。以前有個段子，說每到今天，小學生都去攙扶老人家，弄得老人家都不夠用。在中國，該有多少人是在學雷鋒中長大的？

但是，還有一個人，恐怕業已被人遺忘，或者在有些人的記憶里，根本沒有存在過。他叫遇羅克。五十年前的今天，因言獲罪，最終被槍斃。他只活到27歲。像我這種“文革”後最早參加高考的大學生，幾乎沒有人不知道他的名字。我們曾經因為他的命運，而思考民族的命運國家的命運和我們自己的未來。有人認為，遇羅克的文章並不深刻，講的只是常識。是的，正是常識。但我經常會覺得人們對“深刻”的追求，存在誤區。常識就是從最深刻的道理和最頻繁的實踐中拎出來的。常識是深刻中的深刻，比如，人生而平等。北島曾經為遇羅克寫過一首紀念的詩，詩中有一名句，多年來一直在各種文章中流傳：“在沒有英雄的年代裡，我只想做一個人。”有時候，想做一個正常的人，守着常識生活，都不是易事。

繼續談疫情吧。疫情儘管好轉，但速度很緩慢。新增確診人數依然在百位數以上，尚未進入低位運行階段。如果這兩天數字能下拉，或許，就能打破這幾天的僵局。以前醫生朋友說過，這病毒是“流氓病毒”。現在看來，越發像了。你不知道它什麼時候會竄到哪裡，又感染上幾個人，讓你前功盡棄。

前兩天，我的朋友江導告訴我，她的一位叫李亮的朋友本已出院，卻在隔離期間，突然去世。江導是武漢市文化局的導演。她常去李亮那裡做理療。江導說，李亮是康復醫生。春節前，他還為中心醫院李文亮做過頸椎治療。李亮初十開始發燒，進入漢陽的方艙醫院。核酸檢測兩次都是陰性，他由方艙出院轉至酒店隔離。但是他自己的感覺很不好，在與他的老師通電話時，曾放聲大哭。最終，沒能逃出死亡的追逐。36歲，丟下年輕的妻子和年幼的孩子撒手而去。

江導跟我在電話里聊到這個核酸檢測是否準確的話題。我也不懂，想起前一陣看過的一些資料，都談及不少人出院後，尚在隔離期間，再測又發現轉陽。我們倆都覺得，出院的標準會不會有什麼問題？果然很快看到有專家認為：出院標準放得太寬。而今天，又看到通知，說是從明天開始，將對所有尚在方艙醫院的患者和即將出院的人，重新進行抽血加做病毒抗體的檢查。

今天，武漢有一個視頻十分火爆。中央領導人去一個小區視察。結果，高樓上有人在高聲叫喊：假的！假的！傳說領導人視察到一半，就走了。看視頻時，大家紛紛議論，說武漢還是有鋼人呀。我不知道這個小區是否真有做假，但多年來，凡領導視察之處，各種形式主義，卻是眾人皆知的。其實，不能單怪基層，因為層層做假，基層不做，一天都混不下去。武漢有今天的封城，何嘗不是做假的結果？以前，在各種場合，我都會說，你們要實事求是點好不好？！就算執行文件，也要實事求是。文件經常一刀切，會忽略很多非常實際的問題。但如能實事求是，就可以向上面反映文件中的缺失，或是自行彌補那些漏洞。但是，哪裡會有人聽呢？做假，甚至明目張膽做假，形式主義，揮金如土地搞形式主義，早已是這個社會的“新冠肺炎”。不知這次疫情之後，是否能找到治療的藥方。

這一次的武漢人很幸運。有可靠朋友告知，說這個視頻是真實的。中央領導下午當即開會，要求馬上解決群眾反映的問題。看看，這樣不就挺好嗎？如果沒有那一聲聲的喊叫，領導人又怎麼知道你的苦處？你沉默不語，你配合做假，吃虧的還不是你自己？所以，該喊的時候，還是要喊出來。話說回來，讓自己的聲音成為與他人不一樣的聲音，也不容易，但我們還是得讓它一直都在呀。所以我很佩服那些高聲呼喊的武漢市民。這一聲聲喊叫，或許意義非凡。至少可以讓那些習慣做假的人，再做假時，心有所忌。因為他們不知道自己的身邊是不是也有會高聲呼喊的老百姓。社會的進步，至少從我們每個人都不做假開始；把標準再放低點：至少從我們每個人不配合做假開始。

今天還有一條信息，很有意思。政府表揚了一批在新冠肺炎預防中表現好的集體和個人。其中有兩個受到表揚的人，我覺得頗有深意。一個是北京的王廣發醫生。王醫生是前來武漢的第二批專家。我曾經在微博中把他寫成了第一批，這裡要道歉一下。王醫生走後給武漢留下了“可防可控”四個字。這四字和“人不傳人”搭配起來，讓武漢人遭受滅頂之災。我相信王醫生有很多驕人的成就，個人能力也非常突出，可防可控四個字，也非他個人決定。但是，無論如何，這四字是王醫生當眾說出的，在受盡苦難的武漢人面前，他多少要有點愧疚之心吧，多少應該對武漢人表達一份歉意吧。我原本對王醫生沒什麼成見，只是看到他在出院時，面對記者採訪，沒有不安，只有得意，這讓我很是反感。我覺得一個醫生這樣子，不可以。所謂醫者仁心，沒有仁慈之心的醫生，永遠不會是一個好醫生。王醫生這次先進了，但是他欠下了武漢人一筆債。包括兩批專家組的成員，他們都有欠債。這筆債，是要還的。否則，近三千枉死者的靈魂，不會安息。

另外，還有一個人，這個人是李文亮。李文亮也進入了先行人物行列。不知道這件事是不是就算過去了。李文亮泉下有知，是哭呢，還是笑？

據 二湘的七維空間所作作者簡介指，方方：原名汪芳，祖籍江西彭澤，生於江蘇南京，現居武漢，中國當代女作家，代表作《水在時間之下》《萬箭穿心》《風景》，最新長篇《是無等等》，新浪微博“方方”。