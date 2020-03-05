武漢疫情驚疑 治癒病人出院複發猝死 消息盡刪

中央社引述中國官方媒體消息，武漢一名新冠肺炎確診男子2月26日出院後出現不適，3月2日病發送醫後不治；專家直言，中國官方目前制定的出院標準太寬鬆。這起患者康復出院又複發病亡的消息引起震驚，但新聞很快就被下架，所有跟進的陸媒也全數刪除相關報導。

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據中央社今天引述中國官方ppai新聞，武漢男子治癒後複發猝死，專家指出院標準太寬鬆。

中國媒體澎湃新聞4日披露，武漢一名新冠肺炎確診男子李亮2月26日出院後出現不適，3月2日病發送醫後不治。澎湃新聞昨天引述專家直言，中國官方目前制定的出院標準太寬鬆。

該報道稱，這起患者康復出院又複發病亡的消息引起震驚，但新聞很快就被下架，所有跟進的陸媒也全數刪除相關報導。

李亮妻子提供給澎湃新聞的“居民死亡醫學證明（推斷）書”顯示，36歲的李亮直接死亡原因為新冠肺炎，引起死亡的疾病或情況為呼吸道阻塞猝死、呼吸循環衰竭。死亡證明書來自武漢市衛生健康委員會。此外，漢陽方艙醫院2月26日開具的出院證明則顯示，李亮自2月12日住進漢陽方艙醫院，經治療以及專家組會診確認，李亮符合新冠肺炎患者出院標準，准予出院。

該報道說，李亮的妻子梅女士表示，李亮出院後在康復點隔離觀察，入住一、兩天後，李亮透過視訊說自己嘴巴發乾、胃有點脹；3月2日上午，兩人再度視訊通話，李亮說不想吃東西，躺在床上沒有力氣，站都站不穩，然後很快就掛了電話。

梅女士非常擔心，再打電話給李亮卻不通。情急之下，她直接打電話到李亮隔離觀察的飯店櫃檯，櫃檯工作人員要她別擔心。當天上午10時許，李亮又接了梅女士的視訊電話，這時醫生正好來查房。醫生告訴她，李亮可能是精神壓力大；但是李亮隨後就被送進醫院，並在當天下午5時8分宣告死亡 。