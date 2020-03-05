武漢肺炎全球延燒 各地湧現衛生紙、口罩搶購亂象

2月20日，上海一處公交站，中國領導人習近平戴着口罩出現在電視屏幕上。

武漢肺炎持續延燒，燒出日本、法國及美國等世界各地物資搶購潮，架上衛生紙、消毒洗手液和口罩被恐慌民眾一掃而空，無視當局一再呼籲要保持冷靜，也打亂了供應鏈。

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法新社報導，社群媒體大量流傳民眾蜂擁入商店搶購物資的消息，加劇社會對2019年冠狀病毒疾病的恐慌與不安，全球已有9萬5000多人確診，超過3200人喪命。

澳洲規模最大連鎖超市本周祭出衛生紙限購令，此前悉尼一家商店的搶購人潮爆發亮刀衝突，召來警方處理。

美國社群媒體瘋傳商店架上衛生紙被掃空的照片，而日本首相安倍晉三29日在推特發文，呼籲民眾冷靜，否認衛生紙面臨全國性缺貨問題。

心理學家認為，如此情形應歸咎於“一窩蜂心態”（Herd mentality）以及過度解讀相關疫情報導。

心理學家葉安迪（Andy Yap）與在新加坡專攻行銷商業領域的夏琳．陳（Charlene Chen）透過電子郵件告訴法新社，恐慌性搶購像是衛生紙這類非醫療用品，是“人們覺得以備不時之需”的心態使然。

在倫敦，口罩價格飆漲，較以往正常零售價高出100倍以上。法國表示，當局將徵用國內所有口罩庫存及生產線。

世界衛生組織（WHO）發言人沙伊布（Fadela Chaib）說，這類需求“由恐慌性購買、囤貨和投機帶動”。

儘管美國疾病管制暨預防中心（CDC）指出，“不建議使用口罩”來協助防疫，但對於那些人潮擁擠且人心惶惶的城市來說，當別人都在戴口罩時，不論是否有效，戴上口罩將使人們感到較為安心。