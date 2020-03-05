甩鍋升級? 中國外交部稱新冠起源於中國系污名

針對新冠病毒源自於起源於中國的主張，中國政府稱其是“企圖讓中國背黑鍋的別有用心”，並表示“強烈反對”。朝鮮日報今天報道稱，新冠病毒在中國以外的其他地區擴散後，愛國主義傾向的官媒、專家連同中國政府，開始大舉反擊病毒中國起源論、中國責任論。

廣告 繼續瀏覽後續

據朝鮮日報今天報道說，中國外交部稱新冠起源於中國系污名，迴避正式責任。中國外交部發言人趙立堅4日在例行記者會上表示：“個別媒體在沒有任何事實依據的情況下，妄稱新冠病毒是‘中國病毒’，企圖讓中國背上製造疫情災害的黑鍋。”當有記者問及：“關於病毒的起源，部分媒體報道是‘中國製造’，網上出現了‘中國病毒’、‘武漢病毒’的說法，對此您如何看待”時，趙立堅做出上述回應。

趙力堅還表示：“目前病毒溯源工作仍在進行中，尚無定論”，“世界衛生組織（WHO）多次表示，新冠病毒是全球現象，源頭尚不確定”，“此時應關注如何應對遏制病毒，應避免地域的污名化語言。”他還稱病毒中國起源論系“信息病毒”和“政治病毒”。

該報道說，《環球時報》等中國官媒自上月底開始對病毒中國起源論提出批判，中國專家也表示贊同。中國國家主席習近平2日稱：“應該制定全面計畫，統籌病毒溯源及其傳播途徑研究”，“搞清楚病源從哪裡來、向哪裡去。”

朝鮮日報說，新華網4日刊登中國社交媒體的文章稱：“中國應該向全世界道歉的論調迅速崛起，實在荒唐”，“病毒的根源可能來自其他國家，美國等與亞洲無關的國家（傳染病）也在流行，中國沒有理由道歉。”