陳秋實網傳染疫死亡 徐曉東闢謠但人仍失蹤

據蘋果日報今天報道說，曾經到香港揭示“反送中”抗爭真實情況的內地公民記者陳秋實，1月24日前往湖北省武漢市，揭露新型冠狀病毒肺炎疫情的真實面，未料2月6日起失蹤，至今更是生死不明。昨日，陳秋實的緊急聯絡人自拍影片，指有傳陳秋實已染疫身故，呼籲大家幫忙找出真相。

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據蘋果日報今天報道稱，新冠肺炎疫情陳秋實被失蹤，29日突傳染疫亡，好友徐曉冬指：沒有感染沒有身故。

消息說，陳秋實到武漢拍攝疫情真相，之後被失蹤，至今下落不明。

該報道說，曾經到香港揭示“反送中”抗爭真實情況的內地公民記者陳秋實，1月24日前往湖北省武漢市，揭露新型冠狀病毒肺炎疫情的真實面，未料2月6日起失蹤，至今更是生死不明。昨日，陳秋實的緊急聯絡人自拍影片，指有傳陳秋實已染疫身故，呼籲大家幫忙找出真相。另一方面，陳秋實的好友、格鬥狂人徐曉冬在YouTube直播，指已向當局了解，證實陳秋實沒有染疫，也沒有死亡，健健康康。不過，陳秋實依然下落下明。

陳秋實於1月24日前往武漢，之後在Twitter及YouTube上發布了一系列影片，包括他前往當地多間醫院看到的景象：醫院外排着的長隊、虛弱的病人、焦慮的親屬。2月4日，他在Twitter上寫道：“我們搜集到了足夠多的證據，證明武漢的醫療、急救和殯葬已經超負荷運轉。”6日，陳秋實的母親發布影片，表示之前一天，陳秋實說要去方艙醫院，但入夜後一直無法聯絡上，懇請廣大網友、尤其是武漢的朋友幫忙找找陳秋實。

該報道說，陳秋實的家人隨後接獲通知，指陳秋實被國保帶走並接受“醫學隔離”。徐曉東則在YouTube直播，引述內部人士透露，陳秋實目前被有關單位軟禁，通訊被阻斷，不過他的身體健康，並沒有發燒。他還在影片中坦言：“不能再多說了，再多說就麻煩了。”外界原以為陳秋實只隔離14天，但至21日仍不見其蹤影。徐曉冬當日在YouTube直播指，陳秋實其實是被強制隔離24天，3月2日應該可恢復自由。然而，及至3月2日，陳秋實仍沒有現身。

報道稱陳秋實的Twitter賬戶發布消息說：“陳秋實繼續‘強制隔離’，不給家人說法，不讓和本人通話，沒有書面通知，沒有對限制人身自由的法律解釋，律師無法介入。”這則帖文還指，陳秋實在武漢已被“強制隔離”25天，呼籲大家“簽署請願書：釋放陳秋實”，所附的鏈接是美國白宮的請願頁面，如果在30日內徵集到10萬個簽名，就將獲得白宮的官方回應。

蘋果日報說，昨晚，陳秋實的緊急聯絡人在陳秋實Twitter賬戶中發布自拍影片，指陳秋實已失蹤20多天，一點消息也沒有，前一天更有媒體報道他已於一周前染疫身故，她呼籲大家幫忙找出真相。陳秋實死亡的消息傳出後，徐曉冬也關注到這點，並在昨晚直播稱：“最終今天（4日）中午官方正式回復，秋實身體一切正常沒有感染，沒有身故，請大家放心。”

該報道說，至於陳秋實的下落，依然未明。

現年34歲的陳秋實過去從事影視傳播業，於2013年通過中國國家司法考試，2014年獲得法律職業資格證，主要執業方向為影視娛樂、傳媒、網絡領域的法律業務，被稱為“文藝律師”。去年6月，香港爆發“反送中”抗爭運動，陳秋實8月17日，他親身到香港，感受究竟發生什麼事。3日內，彵先後到過撐警集會、818集會，然而到港後第4天（20日），陳秋實因收到公安、內地律師協會及事務所的來電，直言要他立即回國，否則“誰都保不了你”，只好提早要回國。臨走前，他明言做好心理，隨時被當局秋後算賬，取消其律師執照。

消息沒有提及武漢另一名揭露真實疫情的方斌下落情況。