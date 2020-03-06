中國茅台酒廠一把手高危權位 酒倒眾多貪官

中國貴州茅台集團董事長李保芳3日發表卸任談話，形容自己任內“戰戰兢兢、如履薄冰，不好乾”。他說：“今天能夠平安離開現在的工作崗位，已經是一件非常高興的事了。”中央社引述中國官方媒體，指茅台酒廠負責人官位不好坐。因茅台酒倒台的官員名單一長串，茅台酒廠為“落馬專業戶”。

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據中央社今天報道說，茅台董座李保芳卸任卻說能平安離開已非常高興。該報道引述陸媒消息，中國貴州茅台集團董事長李保芳3日發表卸任談話，形容自己任內“戰戰兢兢、如履薄冰，不好乾”。他說：“今天能夠平安離開現在的工作崗位，已經是一件非常高興的事了。”

貴州茅台酒股份有限公司是中國國營企業的金雞母，更是中國大陸市值最高的上市公司兼股王，截至5日收盤，市值人民幣1.42兆元。但市面賣到一酒難求的茅台，近年內部貪腐弊案頻傳，多名高管落馬。

2015年8月，時任貴州省經信委主任的李保芳，空降茅台集團擔任黨委書記、總經理、副董事長；2018年5月接替袁仁國出任董事長。外界認為這項人事安排是為了整頓茅台肅清貪腐。茅台董座3日換人，現年62歲的李保芳卸任，由貴州交通運輸廳廳長高衛東接任。據陸媒報導稱，換人主因是李保芳已屆齡必須退休。

該報道引據網易財經消息，李保芳3日在茅台集團幹部領導大會上發表卸任談話說，今天是他最後一次主持會議，“就我個人而言，我非常開心，也很輕鬆，我現在卸下了這份沉甸甸的擔子。這個擔子，說實在的，就是八個字：戰戰兢兢、如履薄冰，不好乾”。據李保芳表示，貴州省委書記孫志剛與貴州省組織部長李邑飛上午找他談話的時候，對茅台和他這段時間的工作“作了肯定”，但他只是覺得在茅台這4年半的時間，做了自己該做的事。

李保芳說：“組織這幾十年來對我的培養、信任和使用，我心生感激，我對組織沒有任何要求，今天能夠平安離開現在的工作崗位，已經是一件非常高興的事了。”李保芳在卸任談話4度提到“輕鬆”，可見任內壓力山大。他慶幸能平安離開，其來有自。

中央社說，今年1月，中央紀委國家監委網站披露，貴州去年嚴肅查處茅台集團前黨委副書記、董事長袁仁國，茅台集團前總經理劉自力，茅台集團前副總經理高守洪，茅台酒銷售公司前董事長王崇琳，茅台酒銷售公司前總經理馬玉鵬，茅台電商公司前董事長聶永等一批“靠酒吃酒”的“酒蠹”。同時，還從嚴查處貴州領導幹部違規插手參與經營、收送使用茅台酒等問題348起，給予黨紀政務處分240人，移送司法機關66人，對不如實申報是否插手、參與茅台酒經營的47人進行了紀律處分和組織處理。

該報道引據陸媒統計，光是2019年，茅台集團就有11名高管落馬，被陸民譏為“落馬專業戶”。