新冠病毒 中國急需處理醫療廢物

新型冠狀病毒造成中國缺少處理醫療廢物的設備。

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Du personnel médical fait entrer un malade du Covid-19 à l'hôpital de Jinyintan à Wuhan le 18 janvier 2020 (image d'illustration). © STR / AFP 法新社

據本台法廣RFI法語記者Angélique FORGET今天2020年3月6日周五發自中國上海的報導， 新型冠狀病毒危機所造成的後果之一，是中國積壓了數百噸的醫療廢物：使用過的口罩 ̖ 穿過的防護衣 ̖ 被病毒污染過的醫院床單等等，這些都需要妥善處理。但中國沒有足夠的，處理醫療廢物的專業設施。這成了當前疫情時期的一個重大問題。

僅在武漢，本次疫情的中心，每天需要處理近200噸醫療垃圾。然而，官方數字顯示，當地只有每天50噸的處理能力。中國缺乏相應設施。積壓的危險廢物怎麼辦？因為，這有可能會造成污染。這是問題之所在。況且，武漢並非為此困擾的唯一城市。事實上，全中國都缺乏處理醫療廢物的設備。綠色和平組織北京辦公室的一名專家引述香港媒體的消息說，就算是在正常時期，中國在此領域的裝備也是不足。而如今到了疫情時期，當然出現了災難性的情形。

為了應對當前疫情的危機，北京中央政府批准地方當局在非專用處理中心焚燒這些垃圾。此外，還部署了移動式醫療垃圾焚燒設備。當局還鼓勵組織運輸力量把垃圾運往災情較輕的城市。

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