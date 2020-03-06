副總理孫春蘭視察武漢小區遇居民高聲喊“假”

據網上流傳的視頻，中國國務院副總理孫春蘭日前在視察武漢一個住宅小區時，被封城困在家裡四十多天的居民憤怒高喊“假的、全都是假的”。武漢作家方方在她的封城日記中就此寫道：很佩服那些高聲呼喊的武漢市民。這一聲聲喊叫，或許意義非凡...，做假，形式主義，早已是這個社會的“新冠肺炎”

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有關孫春蘭視察武漢小區遇居民喊假的視頻和圖像從周四開始在網上流傳。法新社報道說，孫春蘭是中共政治局25名委員中唯一的一位女性，而作為這一中共最高階層的官員，他們通常極為罕見會直接面對公眾的不滿，尤其是在公開場合。

視頻顯示，當孫春蘭及陪同人員進入高樓林立的小區時，四周樓內居民從窗戶中大聲高喊：“假的，假的，都是假的”，明顯針對是當局承諾提供肉、菜實際卻並不到位。

因封城被困在家中的市民，依賴社區集體訂購送菜，此前有居民向法新社表示，對菜品的質量和價格不滿。

報道指，此次公開抗議的視頻並沒有在通常受到嚴格審查的中國微博網絡社區被刪除，同時一些中國媒體甚至報道了民眾供應困難問題。

中國新華網報道指，擔任中央對武漢抗疫指導小組負責人的孫春蘭已要求對市民的困難做“徹底調查”，要“確保當地蔬菜、嬰兒用品及慢性病居民的藥品供應”。

報道指， 自1月23日以來，媒體似乎正向zhi武漢地方官員施壓，《環球時報》周五寫道，武漢市政府已收到命令“展開調查並立即解決問題”。報道指，在出現這一事故後，中央指導組已召集省、市官員專題會議，解決供應問題。

武漢市民在孫春蘭視察時喊假的視頻被大量網民點贊，網民點評說“當面揭皇帝的新衣。”“過癮喊出真實的話”。武漢作家方方也在日記中寫道：“我不知道這個小區是否真有做假，但多年來，凡領導視察之處，各種形式主義，卻是眾人皆知的。武漢有今天的封城，何嘗不是做假的結果？”

她說，“做假，甚至明目張膽做假，形式主義，揮金如土地搞形式主義，早已是這個社會的‘新冠肺炎’。不知這次疫情之後，是否能找到治療的藥方。”

以下是方方3月5日日記相關內容摘選：