北京宏願 本月底武漢清零新增病例 微信廣傳請求愛國華人不要"帶毒坑害祖國"

據中央指導組專家組成員、中國工程院院士、天津中醫藥大學校長張伯禮周四表示，湖北省除武漢市以外其他地區，新增病例在3月中旬估計能基本“清零”。與此同時中國加大防止境外輸入疫情。微信等平台廣傳文章，要求境外中國人不要偷偷摸摸回國了。

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據路透社報道說，武漢有望到3月底實現新增病例“清零“，中國嚴防境外輸入病例。

央指導組專家組成員、中國工程院院士、天津中醫藥大學校長張伯禮周四在接受《人民日報》採訪時表示，目前來看，全國除湖北以外其他地區，2月底新增病例基本“清零”。他還預計，根據對疫情演變數據的分析，湖北省除武漢市以外其他地區，3月中旬估計能基本“清零”，武漢市有希望到3月底實現基本“清零”。

湖北省除武漢以外其他地區新增確診病例已連續七天保持在個位數，周三報告僅新增三例。

國家衛健委表示，中國內地除湖北以外其他地區，僅新增五例確診病例。

該報道說，位於武漢以南的鹹寧赤壁市新冠肺炎疫情防控指揮部下達通知，到3月6日上午10點前，撤銷該市各鄉鎮（辦、場、區）之間以及村組之間的所有疫情防控交通卡口，打通物理隔離，恢復正常通行秩序。撤銷卡點是為了赤壁市內的公務、物資運輸和農村春耕的方便，保障市民正常的生產和生活需求。該消息是表明居民生活開始回歸常態的又一跡象。

赤壁將是湖北首批放鬆市域內交通限制的城市之一。截至3月4日，赤壁市已連續19天沒有新增新型冠狀病毒感染的肺炎的病例。

不過，在赤壁市省與省、縣與縣之間的管控卡口，仍然嚴禁出入。小區管理上，還是執行此前的規定。

據路透社說，中國有關部門已將關注點轉向嚴防來自疫情嚴重國家和地區的輸入性病例。