台灣冠狀病毒之父賴明詔指新冠病毒來自中國並未變種

中國科學院主辦的《國家科學評論》3日有一篇論文稱，新冠病毒已於近期產生149個突變點，並演化出L亞型和S亞型。L亞型更具侵略性、傳染力更強。美國自由亞洲採訪台灣的中研院院士賴明詔解釋，病毒的變化好像分布在整個基因里、RNA(核糖核酸)裡面，棘突蛋白是讓病毒感染細胞，最重要的蛋白質，基因還沒有變化。1511“變異並不是很大，還是相當少的，所以它的基因性質沒有什麼變化，所以不應該說是變種，它只是有些變異、病毒的性質還沒有很大的變化。”

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據自由亞洲報道說，台灣冠狀病毒之父指新冠病毒來自中國 並未變種變化不大。

中國科學院主辦的《國家科學評論》3日發表題為“關於SARS-CoV-2的起源和持續進化”的論文，其中指出：新冠病毒已於近期產生149個突變點，並演化出L亞型和S亞型。研究發現，在地域分布及人群中的比例，這兩個亞型表現出很大差異。S亞型是相對更老的版本，而L亞型更具侵略性、傳染力更強。自由亞洲採訪被台灣學界譽為“冠狀病毒之父”的中央研究院分子生物研究所特聘研究員賴明詔院士，他表示，它只是有些變異、病毒的性質還沒有很大的變化。可以肯定的是，新冠病毒發源地，毫無疑問來自中國。

據賴明詔進一步說明，冠狀病毒總共有30個基因，有些基因非常重要，這些基因在冠狀病毒里，它的變化很快，而且一旦變化、它的毒性就會改變，所以那些基因有變化的話，毒性是會改變的。變異是因為繁殖過程當中產生變異，變異是隨機的，什麼地方都可以，但是它偶然在重要的基因變化，就會產生新種、不同的毒性。

武漢大學醫學部病毒學研究所教授楊占秋接受中國《環球時報》訪問提到，新冠病毒發生的突變，對疫苗設計有很大意義，對疫情診斷也很有價值。如果歐洲病例的基因序列跟武漢的不一樣，把中國的診斷數據拿過去檢查歐洲國家的患者，也是檢測不出來的。就新冠病毒疫苗一年問世？ 賴明詔指那是不可能的

據賴明詔認為，如果病毒有變異的話，疫苗也是個問題，做出來的疫苗對新種就沒有效果，所以變異對病毒控制有相當大的影響。對於大家期待新冠病毒疫苗能在儘早應用，賴明詔說，他沒有這麼樂觀。因為疫苗平常要3年到5年的時間研發，出來之後還要看這有沒有效、毒性，這些臨床實驗都要花時間。

據賴明詔說：“美國說一年之內就有疫苗，我想那是不可能。而且冠狀病毒疫苗不是那麼容易做的，動物的冠狀病毒、特別是貓的冠狀病毒也有疫苗，但是這疫苗很危險，產生很多副作用，所以這個疫苗也不能夠用，新冠病毒疫苗可以也會遭遇同樣的困難。”

自由亞洲稱，對於中國衞健委高級別專家組長鍾南山日前所說，“疫情首先出現在中國，不一定是發源在中國。”賴明詔斬釘截鐵地說，新冠肺炎病毒發源地是中國。據賴明詔指出：“新冠病毒是由蝙蝠的冠狀病毒衍生過來的，我相信是從蝙蝠的冠狀病毒演變過來。(這是從中國嗎？)是，是在中國，毫無疑問是在雲南的山洞裡面，有一些蝙蝠的冠狀病毒，和現在的新冠病毒它的基因序列很像，我是覺得毫無疑問，它是從蝙蝠的冠狀病毒來的。”

賴明詔還指出：武漢P4實驗室危險性高，距離人太近“很不理想”。

至於新冠肺炎病毒是不是“人為製造”，從武漢實驗室流出？賴明詔說，沒有辦法排除，但是可能性是相當低的。賴明詔解釋，武漢P4實驗室也有很多蝙蝠的冠狀病毒，從蝙蝠的冠狀病毒，變成人的冠狀病毒是很自然的現象，從基因序列蝙蝠的冠狀病毒，跟人的冠狀病毒是相近的，人造的冠狀病毒是不可能和我們現在看到的冠狀病毒這樣相似，他認為可能性相當低。不過，賴明詔認為，武漢實驗室不該設在距離華南海鮮市場這麼近的地方。

賴明詔說：“理論上是不應該這麼近，P4實驗室是相當危險，所以平常應該是在偏僻的地方，人員不到的地方，武漢P4實驗室距離人太近了，不理想、很不理想。”

據自由亞洲稱，對於外界預期新冠病毒怕熱，氣溫一回升疫情可望趨緩？ 賴明詔潑了冷水表示，有人說溫度到56度病毒就會死掉，但是，天氣不可能飆升到56度，這是一個錯誤的觀念。正確地說，應該是夏天大家活動空間比較大，人跟人的距離也拉大，所以呼吸性的疾病，通常在夏天是比較少，冬天比較多，絕對不是因為溫度的緣故。