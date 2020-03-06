實驗室處理致命病原體有風險? 引關注

武漢一家專業實驗室的科學家們一直身處中國應對新冠病毒疫情的前線，但他們也讓人們注意到與全球不斷擴大對致命病原體的研究相關的風險。

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據華爾街日報今天報道說，新冠疫情下，實驗室處理致命病原體的風險引人關注。隨着越來越多的國家在類似於武漢病毒所這種隔離實驗室內處理致命而奇特的微生物，發生事故或引發恐怖主義的風險正在增加

該報道說，今年早些時候，中國科學院武漢病毒研究所 (Wuhan Institute of Virology) 幫助中國快速鑒定出此次疫情的源頭，即一種新型的、此前未知的冠狀病毒。對於力爭在生物科學等高科技領域與西方抗衡的中國政府來說，這是一個巨大的成就。然而，該研究所就位於這場可謂中國現代史上最具傳染性的流行病的發生地，這也使其成為了另一種論調的攻擊目標。那種論調認為，人類最初感染新冠病毒是由於該實驗室發生某種事故。中國和國際上的頂尖科學家駁斥了這種觀點，他們稱，這種病毒可能原本存在於野生動物身上，也許是蝙蝠，然後有可能通過武漢的一家海鮮市場傳播給人類。

但生物安全專家一致認為，隨着越來越多的國家在類似於武漢病毒所這種隔離實驗室內處理致命而奇特的微生物，發生事故或引發恐怖主義的風險正在增加。現在各大洲的政府都在爭相建立這種實驗室，處理曾經僅由美國疾病控制與預防中心 (U.S.centers for Disease Control and Prevention) 等少數機構掌握的危險病原體。科學家們表示，開設此類實驗室似乎是出於民族自豪感。

瑞士聯邦公共衛生局 (Federal Office Of Public Health) 生物安全工作的負責人賓茲 (Thomas Binz) 表示：「在那些沒有現行的或歷史固定標準或立法的國家，似乎更有可能發生從高阻隔實驗室泄漏病原微生物的情況。」

武漢病毒研究所最重要的地方是 2017 年投入使用的一個實驗設施，該設施被認為是同類設施中最安全的：生物安全級別達四級，即 BSL-4，該級別意味着能最大限度地控制對人類最致命的病原體。根據 CDC 對一個此類實驗室中所處理微生物的描述：「這些微生物導致的感染通常是致命的，而且沒有治療方法或疫苗。」

雖然世界衛生組織 (World Health Organization, 簡稱 WHO) 指出在生物安全方面並無國際通行規則，但兩年前據該組織統計，在 24 個國家共有 54 個高阻隔實驗室。WHO 的名單中包含 31 家運營中的 BSL-4 實驗室，另外還有 12 家在建 BSL-4，中國、科特迪瓦、沙特阿拉伯和韓國被稱為新加入者。

該報道稱，現代 BSL-4 實驗室通常具有國防功能，並與國家軍方合作。這些實驗室擁有封閉房間、特殊的通風設備，科研人員要遵守嚴格的操作規程，他們工作時穿着的正壓防護服通常只有在好萊塢大片中才會看到。這家位於武漢的實驗室是中國第一家研究人類病原體的實驗室，由中國人民解放軍的一個軍方承包商設計施工，在國內獲得了認證。這個實驗室曾經研究過 HIV 和埃博拉病毒，目前在研究 2019 冠狀病毒病 (Covid-19)。該實驗室副教授、中國科學院研究人員夏菡去年在 CDC 一個期刊上發表的一份報告中稱：我們的新 BSL-4 實驗室將在防控高致病性微生物方面發揮不可或缺的作用。

前 CDC 生物安全專家、在德克薩斯大學 (University of Texas) 加爾維斯頓校區運行生物防控設施的勒迪克 (James W. Le Duc) 稱，武漢病毒研究所的兩名科學家與他一起接受過培訓，他的工程團隊在訪問中國時還就如何運行實驗室和確保安全提供了建議。雖然有周密的操作規範，但事故還是會發生。CDC 稱，其亞特蘭大 BSL-4 實驗室在 2014 年曾將用於活埃博拉病毒研究的試管混淆，把錯誤的試管誤轉至一家安全等級較低的實驗室，不過未導致人員患病。

CDC 表示，1967 年，為了應對埃博拉病毒近親馬爾堡病毒的出現，該中心在一輛卡車拖車上開發了全球首個 BSL-4 設施。美國有 10 個旨在處理對人體有害微生物的 BSL-4 實驗室，其中之一是 CDC 迄今為止最大的高密閉實驗室，位於亞特蘭大，耗資 4.8 億美元，佔地 9.5 萬平方英尺。

據華爾街日報說，根據中國國家衛生健康委員會的數據，除了建立一個擁有多達七個此類實驗室的網絡外，中國還將通過在武漢培訓外國科學家來影響這一領域。

2003 年經歷非典型肺炎 (SARS) 疫情後，中國對生物科學領域產生了興趣。2003 年疫情時，地方政府未能查明導致人們患病的原因。SARS 爆發三個月後，中國政府才向 WHO 報告了疫情，期間香港、台灣和越南等地有數以千計的人感染。而且，中國政府表示，由於對該病毒處理不當，中國的實驗室曾多次險些引發新疫情。

武漢病毒研究所在公開發布的時間表中稱，這一次，在去年 12 月 30 日接到當地一家醫院報送的不明原因肺炎樣本後，該研究所的科學家在四天內完成了基因組測序，確定這是以前從未見過的病原體，可能與蝙蝠以及當地一個市場有關聯。中國其他地方的科學家在早期研究的某些方面行動更快，但中國後來向 WHO 提供相關細節時肯定了武漢病毒所的貢獻，此舉也讓其他地方的科學家能夠參與快速開發應對方案的行動。

根據一份官方中文科學期刊發表的武漢病毒所副所長的表態，在那之後，武漢 BSL-4 實驗室的科學家們一直在跟蹤這種疾病，通過動物實驗模擬感染情況，並研發疫苗。由於這種新型病毒的致命性看起來沒有其他一些微生物那麼高，CDC 等機構將其生物安全等級歸為四級以下，以促進在更廣泛的實驗室開展研究。

該報道說，與 SARS 時的情況一樣，中國政府最初未重視新冠病毒的傳播情況，從而為謠言創造了空間。

例如，在中國人民解放軍向武漢派遣其首席生化武器專家陳薇少將後，關於這場疫情源於實驗室事故的討論開始多了起來，但這種言論並未得到證實。此外，華南理工大學 (South China University of Technology) 的 DNA 專家肖波濤發表了一篇論文稱，這種致命的冠狀病毒很可能來自武漢一個實驗室。肖波濤曾就讀於美國西北大學 (Northwestern University)，曾在武漢工作過。這篇論文發表於 2 月 6 日，篇幅僅一頁紙多一點，且被稱為預印版，沒有經過正式的同行評審流程。其中提到的證據包括武漢實驗室的位置，中國其他地方過去發生的病原體處理不當事故，以及眾所周知武漢一名與該實驗室有關的研究人員收集數千隻蝙蝠、有時被咬的事實。

據該報道稱，在英國小報報道了肖波濤的理論，而阿肯色州參議員科頓 (Tom Cotton) 也對其中的一些看法進行了宣傳之後，武漢病毒所、中國政府和官方媒體都發表了措辭嚴厲且詳盡的聲明，否認發生了事故。20 多位病毒學家在醫學雜誌《柳葉刀》(Lancet) 發表聯名信稱，陰謀論只會製造恐慌、謠言和偏見，危及全球在抗擊該病毒方面的合作。

科頓此前稱，關於該病毒的來源還有一些問題尚未得到解答，不能排除實驗室發生事故的可能性。

肖波濤上周對《華爾街日報》(The Wall Street Journal) 稱，他已經撤回他的論文。他在 2 月 26 日的一封簡短的電子郵件中稱，這篇文章中關於病毒潛在來源的猜測是基於已發表的論文和媒體報道，沒有直接的證據支持。

據華爾街日報說，兩年前，來自幾十個國家和 50 個組織的生物安全專家在法國南部召開會議，討論了在沒有國際監督的情況下，BSL-4 實驗室數量激增的危害。WHO 對這一為期三天的會議編寫了一份 66 頁的摘要，描述了「在完善的設施和新運行的設施之間存在一定程度的不信任」。

這份摘要將管理公共輿論描述為一項共同挑戰：「BSL-4 實驗室群體作為一個整體，必須努力提升其公眾形象，公開其在安全和安保方面的出色記錄，並認識到在任何一處設施發生的任何具有新聞價值的事件，無論是正面的還是負面的，都將對全球 BSL-4 界產生直接影響。」