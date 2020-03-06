新冠疫情 中國屏蔽哪些詞? 習近平 去武漢 李克強均在列

德國之聲指有研究發現，微信等中國社交平台早於去年12月，過濾疫情相關內容，敏感詞包括“武漢海鮮市場”丶“習近平到武漢”和“李文亮”等。學者指出，言論審查令民眾未能及時防疫。

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據德國之聲的報道說，中國微信早於12月屏蔽疫情消息 ，"習近平"成敏感詞。

新冠病毒疫情下，中國官方網絡監管的力度又上升至新的高度。不僅是微信等社交媒體用戶難逃大規模封號潮。嚴肅的媒體平台，也難逃“死去”的厄運。據加拿大多倫多大學公民實驗室（Citizen Lab）周二（3月3日）公布的研究顯示，去年12月30日李文亮等“造謠八君子”率先揭發肺炎疫情後翌日，網絡平台已開始屏蔽消息。

直播平台YY於12月31日，把45個敏感詞列入黑名單，包括：“武漢不明肺炎”丶“武漢海鮮市場”丶“沙士變異”丶“爆發SARS疫情”丶“武漢衛生委員會”丶“P4病毒實驗室”等。

該報道稱，2月擴審查 ，居然 87%涉習近平。

微信審查更嚴厲，1月屏蔽了132個詞彙組合，2月開始審查範圍顯著擴大，2月1日至15日新增384組敏感詞。從1月1日起連續六周，共屏蔽了516組敏感詞，內容相當廣泛，包括中國政府防疫措施丶港澳台防疫工作丶李文亮事件等。

而為避免領導人尷尬，“習近平”成敏感詞。當中192組敏感詞涉及中央領導層，其中87%與習近平有關，包括“習近平到武漢”丶“習近平＋形式主義＋防疫”丶“某人+親自”丶“到+雷神山+總書記”丶“總書記+紅十字會+親自”丶“疫情+肺炎+習近平+中央”丶“習近平+疫情蔓延”丶“習近平+武漢+委託+李克強”等。

該報道指另有138組敏感詞涉及政府防疫政策，其中39%批評中央政府丶地方政府及政府相關機構隱瞞疫情，比如“官狀病毒”丶“地方官+疫情+中央+隱瞞”丶“共產黨+肺炎+表現+統治”丶“疫情+紅會+4+政府+湖北”丶“中國共產黨+最大的威脅+這個時代”丶“武漢+明明+病毒+人傳人”等。

德國之聲說，除了中國大陸，微信也審查使用繁體中文的港澳台地區，有99組敏感詞被禁，香港內容佔68%，主題圍繞香港政治丶特首林鄭月娥及醫護罷工，例如“民心背離 + 供應不足+積極搜購”丶“發起罷工+五大訴求+員工陣線”和“香港+林鄭+呼籲+病毒”。

台灣敏感詞組合則有“大陸+台灣+病毒+外交部”丶“口罩+台灣+出口+國家”及“口罩+台灣+政府+中國大陸”等。

據該報道指出，微信審查寧枉莫縱。部分疫情傳聞遭屏蔽，涉及感染人數和藥物資料，譬如“武漢肺炎疫情失控”丶“武漢+感染+十幾萬”丶“上海+背景+藥物+病毒”和“毒城+武漢”等。值得注意的是，有23個詞彙組合，屬於有事實根據的中性內容，卻同樣被列為敏感，例如“武漢+發生+人傳人+病毒”丶“肺炎+疾病預防控制+病毒+醫學期刊”和“有關+疾病控制+旅行限制+病毒”。研究報告分析指，網絡平台營運者如把關不力，有機會觸犯中國網絡安全法，故不惜過度審查，寧枉莫縱。

該報道說，網控過濾李文亮消息。2月6日“吹哨人”李文亮醫生病逝，在網上激起千重浪，網民紛紛表達哀悼和憤慨，爭取言論自由的呼聲不絕。微信屏蔽19組相關敏感詞，包括“疫情+顏色革命+李文亮”丶“聲音+人傳人+李文亮”丶“監察委+確診+李文亮”。另有7組號召群眾動員的敏感詞遭屏蔽，包括借用香港反送中運動的口號，比如“武漢+光復”丶“湖北+五大訴求”丶“武漢+五大訴求”。

該報道說，公民實驗室的研究方法是建立一個微信群，群里有兩個加拿大帳號及一個中國帳號，研究員用加拿大帳號，發送中港澳新聞網站的文章標題和內文，測試中國帳號能看到的內容，從而得出被屏蔽的敏感詞。

該報道引述學者稱：審查避免領導人尷尬。據研究報告指出，自疫情爆發以來，中國領導人強調“輿論導向”丶“牢牢掌握新聞輿論的領導權”，一方面是為了減低公眾恐慌，另一方面是避免領導人尷尬，維持中央政府的威信。

但研究員Lotus Ruan認為，疫情期間限制言論，將造成公共衛生危機，民眾因未能獲取資訊而無法採取防護措施。武漢去年12月已傳出人傳人不明原因肺炎，但官方一直封鎖消息，至1月20日呼吸病學專家鍾南山在央視直播中肯定有人傳人，民間始知疫情嚴重性。截至3月4日，中國大陸已有超過8萬人確診新冠肺炎，近3000人死亡。