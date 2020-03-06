新冠肺炎中國疫情今報聚焦境外輸入增多 新死30例

據中國國家衛生健康委員會周五公告，3月5日全國報告新增新冠肺炎確診病例143例，新增死亡病例30例，新增疑似病例102例。其中當日新增報告境外輸入確診病例16例。截至3月5日24時，累計報告境外輸入確診病例36例。

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據路透社今天報道說，3月5中國新增新冠肺炎確診143例其中境外輸入16例，新增病亡30例。

據中國國家衛生健康委員會周五公告說，3月5日31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增新冠肺炎確診病例143例，新增死亡病例30例（湖北29例，海南1例），新增疑似病例102例。其中當日新增報告境外輸入確診病例16例（甘肅11例，北京4例，上海1例）。截至3月5日24時，累計報告境外輸入確診病例36例。

當日新增治癒出院病例1,681例，解除醫學觀察的密切接觸者5,457人，重症病例減少215例。

該報道說，截至3月5日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例23,784例（其中重症病例5,737例），累計治癒出院病例53,726例，累計死亡病例3,042例，累計報告確診病例80,552例，現有疑似病例482例。累計追蹤到密切接觸者670,854人，尚在醫學觀察的密切接觸者29,896人。

湖北方面報告新增確診病例126例（武漢126例），新增治癒出院病例1,487例（武漢1,038例），新增死亡病例29例（武漢23例），現有確診病例22,695例（武漢20115例），其中重症病例5,588例（武漢5208例）。累計治癒出院病例41,966例（武漢27,354例），累計死亡病例2,931例（武漢2,328例），累計確診病例67,592例（武漢49,797例）。新增疑似病例43例（武漢42例），現有疑似病例285例（武漢232例）。

累計收到港澳台地區通報確診病例158例：香港特別行政區104例（出院46例，死亡2例），澳門特別行政區10例（出院9例）。

路透社說，台灣報告44例(出院12例，死亡1例)。