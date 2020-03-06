新冠肺炎 劉鶴主管疫苗研發傳4月試用

據中國國家衛健委在國務院聯防聯控機制新聞發布會上首度透露，中國副總理劉鶴直接領導的藥物、疫苗、檢測、溯源、中醫藥等9個工作專班，部署42項應急項目。目前疫苗研發專班沿着5條技術路線推進疫苗攻關，預計4月部分疫苗可望進入臨床或應急使用。

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據中國時報今天報道說，中國新冠病毒疫苗4月試用，首度披露劉鶴主導研發。

消息說，中美貿易戰主將國務院副總理劉鶴主導新冠疫情的科研攻關重任。

該報道引據《多維新聞》消息，中國科技部社會發展科技司司長吳遠彬說，自疫情發生以來，中國已組建國務院聯防聯控機制科技攻關組，圍繞可溯、可診、可防、可治聚焦五大主攻方向，並成立由國務院副總理劉鶴直接領導的藥物、疫苗、檢測、溯源、中醫藥等9個工作專班掛圖作戰，部署42個國家的應急項目。目前已經有14個檢測產品獲批並應用於臨床，整體檢測水準顯著提高，能滿足境內診斷檢測的需求。

報道還引述《北京日報》消息，中國國家衛生健康委醫藥衛生科技發展研究中心主任鄭忠偉在新聞發布會上說，科研攻關組專門設計了疫苗研發專班，着眼於數十家的醫療機構，第一批篩選8家機構，確立9項任務，沿着5條技術路線推進疫苗攻關，估計4月部分疫苗有希望進入臨床或應急使用。

據官方透露，在治療方面，科技攻關的一批藥物和救治技術已在疾病救治當中擴大應用，磷酸氯喹、托珠單抗、中醫藥當中的有關方劑和注射液等一批推薦的藥物以及康復者血漿、血液凈化治療等療法也納入診療方案。正在積極推動幹細胞、單克隆抗體等先進技術用於危重症患者治療研究。中國科技部生物中心副主任孫燕榮則表示，磷酸氯喹已經成為臨床救治用藥，目前為止尚未發現明顯不良反應。法匹拉韋正在武漢開展大規模臨床研究，托珠單抗是在第七版進入到診療方案的，現在已經在武漢前線應用於治療重症患者。