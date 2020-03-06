方方：這種僵持還有多久，下周能結束嗎

中國微信二湘的七維空間 Today發布方方日記。方方武漢日記3月6日寫道，清點了一下封城前的記錄。現在，我將這些集中一起，與自己的日記，連接起來。這種僵持還有多久，下周能結束嗎?

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方方武漢日記3月6日。

今天陰天。陰沉沉的，心情隨之而陰。空氣中充斥着沉悶，無處不傷感。疫情與昨天比，沒有明顯變化，新增確診人數依然上百，呈僵持局面。這種僵持還有多久，下周能結束嗎？

這幾天，我也像很多武漢人一樣，壓抑，鬱悶，加上頭疼。而且特別討厭接電話，完全沒有跟人講話的慾望。以一種最簡單的方式活着。什麼都不想說。清點了一下封城前的記錄。當時是在轉他人微信時，順手寫了一些感想，權當作記錄。現在，我將這些集中一起，與自己的日記，連接起來。

1月19日：轉《預防新型冠狀病毒，請務必佩戴口罩》上個月去成都，學弟徐旻給我一個N95口罩，說空氣不好。但我大武漢的空氣比成都好不到哪裡，我也習慣了糟糕的空氣。所以口罩放在口袋裡一直沒用。這兩天關於武漢的疫情越來越多流言，家裡從未備口罩。昨天去醫院看望朋友，心想那地方得小心點。這才想起徐旻學弟送的口罩，忙找了出來。先還不知道怎麼戴，琢磨了一下。現在對照文章，覺得自己戴對了，只是細節注意不夠。

我大概已經有五十多年沒戴過口罩了。現在一戴，彷彿回到少年時代。

1月20日：轉《蔣彥永：我說的全是2003年真實情況》蔣彥永說；“你們看了張文康的講話也一定覺得他是錯的，張立平和王部長等人，他們已退休了，他們就能說真話。我們國家過去因為說假話吃的虧太多了，希望你們今後也盡量能說真話。”

現在講假話的人比03年多太多了。而敢講真話的媒體卻沒有了。只希望我們這次看到的關於“武漢肺炎”的官方信息都是真的。

1月20日：轉《百步亭四萬餘家庭共吃團年飯》感覺“武漢肺炎”尚在傳播期里，社區舉辦這樣的大型聚會，基本算犯罪行為。無論怎樣熱愛形式主義，熱愛展示盛世太平，近期市府都應下令禁止如此這般的聚會聚餐活動，哪怕聚餐者自願也不能允許。

1月21日：轉《致敬！432個小時的貼身守護，他們說這是“責任”》最辛苦的是武漢醫生們。今年過年醫生們怕是無法休息了。向他們致敬！不聚會，不出門，不耍酷，做到出門即戴口罩，隨時洗手，隨時用鹽水清洗咽喉，注意保護自己，就是幫忙。

1月23日：轉《面對疫情，行動力超強的武大海外校友真是一劑強心針！》轉發一下武大校友的信息。

平時冬天我都去海南避寒。今年天暖，過年較早，所以計畫年後再走。於是被封在了城內，與武漢人民共渡難關。

相信封城是政府迫不得已的事，儘管前期耽誤了太多時間（元月中上旬省市開兩會。為保證兩會，誰都知道，那時候是沒人管事的，也不準報負面消息。記者們了解情況，幾頭為難，有什麼辦法呢？儘管人命關天，但官員們還是認為開會更重要。政治第一害死人。疫情之後，那些不作為的主要官員們自己想好怎麼向人民謝罪吧！）。但是現在，作為市民，我們還是要服從政府所有指令，聽從安排。保持理性，絕對不要恐慌，不要自亂。盡量不出門好了。出門定戴口罩（儘管難買到N95口罩。即使有，商家也依然黑心漲價！）。勤洗手，吃好飯。小病靜養。建議也不要隨意轉發易引起恐慌的信息。自己關自己的禁閉，讓自己在家裡像日常一樣生活吧。不添亂子，就算是幫忙了。

感謝諸多朋友的關心和問候。有能力支持武漢的就請援手以助吧！

1月23日：轉《剛剛通報！武漢主要生活必需品儲備情況！》這個時候，全世界都在關注武漢，全國人民也在支援武漢。現今運輸也發達。絕不可能像當年戰時武昌圍城一樣沒有吃的。所以，大可不必搶購。這點可以絕對相信政府。

倒是政府應要求藥店不可在此時對市民必須用品亂漲價。昨天下午我去東亭路某藥店（不點名了）買N95口罩。一袋25個口罩需要近九百元人民幣。這是一次性的用物，一天如果用三個（據說用四個小時後即無效），也得過一百元。我準備少買幾個，卻沒有獨立包裝。售貨員直接手抓，嚇得我也不敢買了。我說：這種時候，為什麼賣這樣的黑心價。售貨員說，供應商漲價，我們就得漲。

在口罩這種一次性的耗材上，家家戶戶用量都很大。不能太貴。管理部門應該強力打擊乘機漲價的黑心商家。

1月23日：轉《致敬！上海第一批重症和呼吸科醫生已經出征武漢》看到一些武漢病人求診的視頻，聽到病人們的哭喊及密集長隊，真是讓人眼淚往外噴。那些病人太可憐了。而醫生人手不夠，醫院床位不足。官方這麼長時間沒有得力措施（聽說今天才決定建類似小湯山的隔離醫院）。我們除了待在家裡不添亂，完全無力助人。我很少有這樣的無力感。這裡，要深深地感謝上海醫生！

1月24日：轉《武漢全員排查發熱病人，各區統一安排車輛送診》幫轉。儘管滯後，但到底有行動。整個湖北及武漢官員能力之低，魄力之弱，一遇大事，立即現形。光會講套話、光會學習、光會壓制講真話的人有什麼用？現在不多說，事後看他們自己怎樣出來向人民謝罪！

下午出門買口罩。總算在一家小超市買到幾個N95。街上所有的店鋪全部關了門，包括藥店。只有那種夫妻店的小超市開着。貨源充足，菜也算很多。微漲一點價，這個可以有！問了兩個店，店主均表示過年也開着，一天都不休息。聽了他們的話，感覺好踏實。

更讓人感動的是：環衛工人仍在一絲不苟地掃街。像往常一樣，每條街都有環衛工人。而此時的武漢，正在冷風冷雨中。

感謝這些勞動人民！他們的從容以及辛苦，讓我安心了許多。

1月25日：轉《武漢封城前夜，29.9W人離開武漢》對那些逃出武漢的人多一些包容和理解吧。都是百姓，都有恐懼，都想好好活着。

我倒是慶幸自己今年沒有年前去海南。不然丟下我女兒一個人在武漢我還真不知道會急成什麼樣子。恐怕走也要走回來！現在還好，母女各自隔離在自己住所過年。心裡也踏實許多。倒是看到一些先前就在外旅行的武漢人突然間到處被歧視，甚至找不到住所。唉，這世道！

世態一向都炎涼，有暖心人亦有寒涼者。從未有過改變。大家認了吧。彼此好自為之。

1月25日：轉：《求擴散！武漢市出租車進社區分配清單》幫轉。證實一下有用：同事幾天前動過手術，明天要去醫院換藥。已向社區提出申請，聽說多半能要到車。

大家過得很無奈，但至少有秩序起來。知道囯家出手，諸事有人管了，不再那樣惶惶然。經過謊言和謠言輪番轟炸後，似乎自今日起，人心安定了許多。

大年初一轉瞬即過。在這裡，仍然要祝大家春節愉快。希望所有的惡與魔，隨舊年而去，希望我們所有人一天天好起來。

26日：轉：《緊急求助！徵集全國酒店/旅館——收留將困在外的湖北/武漢人》幫轉。請全國人民包容湖北人，包容武漢人。無論以什麼方式離開湖北，都得讓他們有飯吃有地方住。你們的敵人是瘟疫，而不是湖北人和受害更重的武漢人。

上述記錄，一併留存。

據微信二湘的七維空間 Today 對作者方方簡介：原名汪芳，祖籍江西彭澤，生於江蘇南京，現居武漢，中國當代女作家，代表作《水在時間之下》《萬箭穿心》《風景》，最新長篇《是無等等》，新浪微博“方方”。

據微信二湘的七維空間 Today發表方方3月6日日記後的讀者留言，部分內容如下。

海子

“不怕有問題，就怕迴避問題；不怕有矛盾，就怕掩飾矛盾。”領導幹部既要聽得進掌聲，也要聽得進噓聲，並能從噓聲中發現問題、解決問題。過去有“黨有號召、團有行動”之說，今有“民有所呼、我有所應”，面對43天的“封城”，老百姓有怨言也在情理之中，關鍵在於要採取靈活多變的措施儘快把好事辦好，從這個角度來說，方方做的不是很好嗎？為什麼要一再二、二再三地刪呢？

• ɢᴇᴍᴇʟᴏʀᴅ👧🏻

想看昨天的文章！！

• 遠耕

現在講假話的人比03年多太多了

• 何小鋒

歷史的腳步，也是自己一步步走出來的心路歷程。

• 🀄🀄🀄🀄

那句老話越看越有意思，，，，，解決不了問題，就把提出問題的人解決了

• fighting💤

沙發，封城日記寫多久，我就看多久

Author

感謝讀者一直陪伴着方方老師。（雖然遠遠不是沙發）-小編

• 吉它木影

先點在看，強烈支持，回頭再仔細看每一個字！ 方方老師辛苦了！

• 和二

看不到3月5號的，出離的憤怒！應景一聲，假的，假的

• W.T

回顧走過來的每一步，真相就擺在那裡……

• 吉它木影

其實，多想這封城日記早點結束，讓武漢人民可以自由自在的出來呼吸早春的空氣！

• 雯雯媽

從小教育孩子要說真話。

• Lizabeth

看到最後一條的請大家包容湖北人包容武漢人。突然淚奔

• 單蘇

出書頂好404頁

• 守拙齋

字字皆辛苦 行行盡丹心

• Monnchchi

沒有任何一個時候比現在更想朗讀海子的詩，面朝大海，春暖花開，，，陌生人我也為你祝福，那幸福的閃電告訴我的 我將告訴每一個人……

• 賴皮虎

感覺方方老師像是時代的孤膽英雄，不勝唏噓。

• 海子

建議方方的“武漢封城日記”書名就叫《說真話》！

• 方向

我們還能說什麼？

• 西楚霸王

刪，也是作假呵！ 沒聽到窗子里的喊聲嗎

• MU

然而講蔣彥永的文章已經蒸發了。

• 西岐山人

假的假的，響徹雲霄。 真的真的，404了。

• 孫雲

這些點點滴滴的瑣碎記錄，連貫起來就是封城前後武漢人的真實經歷……我們呼喚實事求是，卻還在為真實的文字如何被允許生存而絞盡腦汁，不能不說是一種悲哀。

• 和二

常識是深刻中的深刻！保持隊形

• 桂華生

除了買菜真的沒被刪外，好多都刪了。唉，不準說話哦。我覺得李文亮醫生不僅是什麼疫情的＂吹哨者＂，他的偉大和不朽在於臨死前說的一句話，這句話不僅僅像是一位醫者，更像是一位思者，那就是：我覺得一個健康的社會，不應該僅僅只有一種聲音。

• 傳澤東方

方方老師也累了，架不住這樣的日復一日的煎熬，更何況寫文章是費腦筋的活，休息休息方方老師，武漢要寫的東西太多太多，寫不完的，關心你的讀者會體諒您的，身體更重要。

• 七子

方方老師日記的立足點是如實點滴記錄疫情期間疫區人民的百態生活，所起作用一是替基層民眾鼓與呼，引起有關方面的關注重視，積極及時解決具體民生問題；二是直接具體批評疫情防控這方面的漏洞和不足，揭示社會問題所在，督促有關機構完善和建設相關的制度機制，就像所謂的啄木鳥的角色。對此我總覺得:第一，批評現實揭露問題天塌不下來，而恰恰利於我們除癰剜瘡甚至壯士斷腕，達至強身健體之目的，這是真正實事求是精神和辯證唯物主義的態度。第二，倆若諱莫如深，諱疾忌醫，對問題視而不見，不直面，不正視，那問題只會越積越深，衍生更多更嚴重的後果，豈不是明着誇、暗着害，不擔當、兩面派作為嗎？那樣為害豈不更深遠？

• zhang

蔣彥勇查了一下也是戰士，SARS那年的英雄，李文亮一樣的存在。多希望吃一塹長一智。

• Panny

復盤是必要的！日三醒吾身。何況是四十多天的閉關修鍊！

• 水果朗姆酒

方方:封城後認識你，開始讀你，感覺你就在我們身邊，貼近我們。今天我很鬱悶，因為團購菜過貴，我在業主群里說都吃不起了，恨不得自己去批菜吃，就被大家批判了一天，說我在給別人添亂。我不知道為什麼會這樣，我只是說了一句心理話而已。

• 陳志

武漢人民大喊的那一聲聲“假的”無疑是真的，而之前官員們口裡的“可防可控”卻是假的！

• 天涯芳蹤

湖北人在成都。今天第四十九天了，不知道啥時候能回家。

• 羽馨

方方老師今天不想說話……

• 晨曦

分擔風雨，分享陽光，方方老師日記不正是如此嗎？難道害怕風雨，風雨就不存在了？用文字反映真實生活，才是現實主義創作風格。