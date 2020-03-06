明報透露 習近平擬赴武漢

據明報今天報道說，北京消息人士對該報稱，習近平擬於近期前往湖北武漢視察新冠疫情防控工作。習近平1月28日在北京會見世衛總幹事譚德塞時稱，“這一次的疫情防控工作，我一直是在親自指揮、親自部署”，但他僅於上月10日和本月2日，分別在北京的社區和科研機構考察，其餘與防疫工作相關的公開行程均不屬第一線。習近平何時去武漢，據信時間尚未定。

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據明報今天報道稱，孫春蘭視察，住戶樓上喊造假，京消息人士稱習擬訪武漢，料先赴金銀潭。

該報道說，中國內地新型冠狀病毒肺炎疫情近日有所緩和，明報獲悉，中國國家主席習近平計畫近期赴疫情最先爆發及最嚴重的湖北武漢視察。一直坐鎮前線的國務院副總理孫春蘭，昨日率領中央指導組到社區考察，其間有多名住戶在樓上大叫“假的，假的”，抗議物業管理公司及基層幹部為應付領導“做騷”，孫春蘭立即要求調查事件，強調杜絕形式主義、官僚主義。

該報道引述北京消息人士稱，習近平擬於近期前往湖北武漢視察新冠疫情防控工作。習近平1月28日在北京會見世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）時稱，“這一次的疫情防控工作，我一直是在親自指揮、親自部署”，但他僅於上月10日和本月2日，分別在北京的社區和科研機構考察，其餘與防疫工作相關的公開行程均不屬第一線。

明報說，為防意外，習近平料慰問警察公僕社區。

據消息人士稱，雖然中央尚未確定疫情轉捩點已到，但疫情傳播已有所緩和後，習近平料於近期親臨武漢。他稱，習近平料將抵達最先收治患者的金銀潭醫院考察，包括武漢版“小湯山”的火神山醫院、雷神山醫院也是行程之一。此外，習近平也將進入社區慰問武漢當地居民。知情者表示，中國科學院武漢病毒研究所以及百步亭社區也是計畫行程，但為防止意外狀況，官方將選擇安排如警察社區或公務員社區。

相比之下，擔任中央領導小組組長的國務院總理李克強，1月27日“受習近平委託”到武漢考察指導防疫工作；擔任中央指導組組長的副總理孫春蘭，自1月22日起長駐武漢。

據該報稱，孫春蘭昨晨到武漢青山區翠園社區的屋苑“開元公館”，實地察看社區防控和群眾生活保障情況。網傳短片顯示，多名住戶在樓上高叫“假的，全部是假的”。國務院屬下《經濟日報》的微信公號“陶然筆記”報道，住戶主要反映的是社區物業假裝讓志願者送菜送肉給業主、實際工作不足的情況。這是官媒罕有證實領導人落區遇到抗議。另有網上消息稱，武漢市政府日前推出平價豬肉，但民眾根本買不到，認為是虛假宣傳。

明報指新華社昨報道，針對民眾現場反映的困難和問題，孫春蘭立即要求省、市領導深入調查，不迴避矛盾，杜絕形式主義、官僚主義，要堅持務實作風，實事求是、切實解決問題，提升群眾滿意度。中央指導組昨日下午召開專題會議，研究進一步做好群眾生活保障工作，強調要打通生活物資供應和社區服務的“最後一公里”，做好社區群眾的心理疏導工作，讓他們居家生活更安心。“陶然筆記”透露，武漢市已派人對社區的3000多戶居民逐一上門，入戶調查，了解民眾具體訴求後着手解決。