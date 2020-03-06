朝鮮防疫杜絕中國人疑動真格 傳中官方警告民眾遠離邊境免遭朝鮮士兵槍殺

朝鮮嚴防新冠肺炎，中國當局警告市民，要遠離朝鮮邊界，否則有被朝鮮守衛開槍射殺的危險。據蘋果日報引述圖文消息顯示，有關通知書上印有“中共青石鎮蒿子溝村黨支部”印章。但中國內媒財新網報道，管轄該村的吉林省通化市集安市青石鎮政府，否認發出通知書。路透社中文網尚且沒有看到刊發此消息。

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據蘋果日報今天報道說，新冠肺炎路透社消息指，中國警告市民勿近邊界，免遭朝鮮衛兵射殺。

蘋果日報引述路透社消息，朝鮮嚴防武漢肺炎，中國當局警告市民，要遠離北韓邊界，否則有被朝鮮守衛開槍射殺的危險。照片顯示，有關通知書上印有“中共青石鎮蒿子溝村黨支部”印章。但內媒財新網報道，管轄該村的吉林省通化市集安市青石鎮政府，否認發出通知書。

該報道說，通知書本月4日發出，通知村民：“據朝鮮（北韓）向中國通報，朝鮮對新型冠狀病毒肺炎疫情防控提到最高特別級，並要求中國邊境地區切實加強管控，如若違反將開槍擊斃，……，根據《中華人民共和國傳染病防治法》和《突發公共衛生事件應急條例》的要求，為切實保障我村人民群眾生命和財產安全，即日起，禁止村民到鴨綠江實施捕魚、傾倒垃圾、溜達、放牧、放雞鴨等行為，禁止觸碰、翻閱和損壞隔離攔阻行為，公安機關24小時對江邊實行監視處理，如若發現將行政拘留，造成的一切後果自負。”

該報道說，不過，青石鎮政府幹部則對財新網指，先前就告訴過村民勿在鴨綠江上作業，“昨天（4日）晚上，我們挨家挨戶告訴村民這個消息是不屬實的，把上述告知書都收回了”。有幹部推測，也許是當地村幹部或組長為了加大呼籲力道才印發通知書，通知書數量不多，主要是針對靠近江邊的養殖戶，“鴨子總進江，管也管不了，村裡看到了，也是怕（出事）”。

至於朝鮮是否有發函知會中方？這名幹部回應，“這個不是很清楚，現在暫時沒有，我們這邊沒收到正式的文件。”