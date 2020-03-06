美國對中國使硬 對台關係碼上加碼

在美國眾議院以415比零票的超高票數通過旨在協助台灣維護邦交、拓展國際空間的“台北法”後，中國政府對美國國會“操弄”涉台議案表示憤怒與不滿，並要求美國阻止法案成為法律。不過正在台北訪問的美國在台協會主席莫健卻加碼錶示，在蔡英文總統的第2任期中，美國將“加倍力量”，擴大台灣在全球舞台的參與。據美國之音報道說，此外，美國眾議院又出現一個新的提案，要求特朗普政府採取行動支持台灣公民在國際金融組織的公平就業。

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據美國之音今天報道說，美眾院通過“台北法”，中國不滿，美再加碼。

美國眾議院星期三(3月4日)通過“台北法”的票數，顯示美國國會兩黨對台灣不分黨派的支持，在415票中，民主黨有220票，共和黨有194票，眾院議長佩洛西(Nancy Pelosi, D-CA)罕見的對“台北法”的通過發表聲明，突顯這個法案特別之處。佩洛西說，數十年來美國國會都是不分黨派與台灣站在一起，“透過這個法案的通過，國會再度確認我們對一個自由、開放和民主台灣的強力支持。”她還說，“今天和所有的日子，美國國會都在持續對全世界發出信息說，美國與台灣站在一起。”

該報道說，對於美國國眾議院表決通過“台北法”，中國政府一如慣例表達了強烈不滿和憤怒，批評美國國會是在干涉中國內政、挑起兩岸事端，還要美國阻止法案成為法律。

與此同時，就在法案通過後幾個小時，台灣總統蔡英文在台北總統府會見來訪的美國在台協會主席莫健(James Moriarty)，對美國眾議院以高票數通過台北法、採取具體行動支持台灣維護邦交與強化美台關係的做法表示感謝。莫健告訴蔡英文，“在蔡總統的第2個任期中，我們將再加倍努力擴大台灣在國際舞台的參與，目前正在擴散的新冠疫情證明了這個必要性。”據莫健指出，美台關係的重要基礎是彼此的共享價值，美台合作如今已經擴大到科技與人道主義的領域，讓彼此能夠面對共同威脅並驅動全球進步，雙方將“共同努力、共同繁榮”。

據莫健還說，台灣“以謹慎、透明和植基於證據的方式來控制疫情擴散，見證了它的民主制度的強大”，讓全世界看到台灣能夠帶給國際組織的價值，“全世界的國家都能夠從台灣的知識、經驗與慷慨中獲益。”

該報道稱，中國外交部發言人趙立堅星期四在例行記者會上說，這個法案“嚴重違反”一個中國原則和中美三個聯合公報規定,中方要求美國“採取切實舉措阻止有關議案通過成法，”以免嚴重損害中美關係和台海和平穩定。中國國台辦發言人朱鳳蓮也透過官方《新華社》表示，美國國會涉台議案“公然阻撓其他國家同中國建交、助台拓展所為‘國際空間’,毫無道理，”中方堅決反對美國“以任何形式干涉中國內政。”

朱鳳蓮還批評美國國會“一而再、再而三操弄所謂涉台議案”,只會在兩岸間挑起更多事端，為中美關係製造更多麻煩。此外，她也把箭頭指向台灣，稱民進黨政府“總是試圖通過這種形式挾洋自重”,結果只會加劇兩岸關係的緊張和動蕩，破壞台海和平穩定。

美國之音說，不過關於“操弄涉台議案”，眾議院近日又出現一個支持台灣的新提案，這是由科羅拉多州共和黨籍的蒂普頓(Scott Tipton, R-CO)和喬治亞州民主黨籍的眾議院斯科特(David Scott, D-GA)上周提出的“2020台灣公平僱傭法”(H.R. 6014)，內容是要求美國財政部長指示各國際機構的美國執行董事發聲並使用表決權，確保這些機構在僱傭過程中不歧視台灣公民。此前世界銀行要求台灣籍僱員必須持有中國護照才能保證被錄用的規定引起爭議，美國參、眾兩院議員曾致函世界銀行行長馬爾帕斯(David Malpass)表達不滿，並稱這種做法並非國際組織的共識。