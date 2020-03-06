香港微生物專家去年底警告中國或有嚴重疫情爆發 港府通知北京否?

香港大學微生物學系講座教授袁國勇接受內地傳媒訪問時首次透露，於去年12月24日已通知食物及衛生局局長陳肇始指，相信內地有一個很嚴重的疫情爆發。星島日報今天報道說，袁國勇其後回復該報指，在訪問中誤稱去年平安夜，實為去年除夕夜。他解釋自己“年紀大”，出現口誤。

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據星島日報今天報道，袁國勇稱去年除夕夜已通知陳肇始，內地或有嚴重疫情爆發。

報道稱，香港大學微生物學系講座教授袁國勇接受中國內地傳媒訪問時首次透露，於去年12月24日已通知食物及衛生局局長陳肇始指，相信內地有一個很嚴重的疫情爆發。星島日報今天報道說，袁國勇其後回復該報指，在訪問中誤稱去年平安夜，實為去年除夕夜。他解釋自己“年紀大”，出現口誤。

報道指袁國勇接受鳳凰衛視訪問時解釋指，因為他和內地學者有很多交流，已知道有一些事情正在發生，亦已經通知說要作準備。而在今年1月10日，在香港大學深圳醫院看到第一個病例。雖然那個病例已經送去第三人民醫院，但已經採到其標本，並在1月12日已知道他是感染新型冠狀病毒。他又指，相關情況亦已彙報予衛生署、衛生防護中心，所以本港的防備是很早。他重申，香港在疫情開始時是走快了3步，但指直到有第一個輸入個案時，他們開始慢下來，沒有及早將邊境人流減低，並承認“這個的確是慢了。”

據袁國勇又指，雖然在1月25日已建議控制邊境，但估計因香港開放型經濟特質，令政府採納方案的速度慢了。他又指，現在回頭看，這個影響也不大，並指雖然起初的病例是來自中國內地，但其後的亦為本地的病例，現在總確診數目比新加坡更少。