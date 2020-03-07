中國疫情減緩 傳習近平近期慰訪金銀潭

香港明報首先透露北京雖然尚未確定疫情轉折點已經出現，但疫情傳播已有所緩和，預料習近平近期將親臨武漢，考察最先收治患者的金銀潭醫院。而武漢版“小湯山”的火神山醫院、雷神山醫院也是行程之一。

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據中央社今天報道說，新冠肺炎港媒說：中國疫情緩和，習近平擬訪金銀潭火神山。

中國的武漢肺炎疫情有所緩和，香港明報披露，中國國家主席習近平計畫近期赴湖北省武漢視察，當地最先爆發疫情，情況也最嚴重。明報6日引述消息人士說，北京雖然尚未確定疫情轉折點已經出現，但疫情傳播已有所緩和，預料習近平近期將親臨武漢，考察最先收治患者的金銀潭醫院，武漢版“小湯山”的火神山醫院、雷神山醫院也是行程之一。

消息說，此外，習近平也將走入社區慰問當地居民。知情人士說，中國科學院武漢病毒研究所以及百步亭社區也是計畫行程，但為防止意外情況發生，官方將選擇安排例如警察社區或公務員社區。

中央社說，2019年冠狀病毒疾病爆發後，外界懷疑武漢病毒所是病毒的可能來源，目前雖無法證實，但爭議未息；而住戶多達4萬戶的百步亭社區曾於1月18日疫情尚未透明化期間舉行“萬家宴”活動，事後傳出嚴重感染。

此前，習近平1月28日在北京會見世界衛生組織祕書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，“這一次的疫情防控工作，我一直是在親自指揮、親自部署”，但他僅於2月10日和本月2日，分別在北京的社區和科研機構考察，其餘與防疫工作相關的公開行程都不屬於第一線。