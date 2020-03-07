新冠病毒 全球經濟有負增長風險

法國獨立經濟機構的專家認為，如果3月20日還無法穩定中國以外新型冠狀病毒的疫情，全球經濟將可能遭到史無前例的衝擊。

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本台法文報導提到，新型冠狀病毒在全球蔓延的趨勢顯示，中國境外的發展速度似乎更迅猛。在此背景下，金融界正在重新評估當前疫情對世界經增長與企業業績的影響。就此，法國獨立金融機構的經濟學家在接受本台法語經濟組記者採訪時分析認為，本次衛生危機對世界經濟的衝擊有可能會是史無前例的。

“人們不再走動，不再購物，不再旅行。失去了信心。但人們失去了信心，就會儲蓄，也就不再花費。這會對需求造成衝擊。然後會衝擊到供應。在隔離狀況下，比如中國隔離了5600萬人，這就意味着5600萬人不工作。這兩類衝擊，在幾周前還被認為只是集中於中國。但之後問題發生了變化，既然供需之間的關係波及那些疫情沒有控制的國家，如果3月20日還無法穩定中國以外的發病數量，那時就進入了另外一種完全不同的圖樣，從政府所需採取的控制措施角度而言：限制流動等等，那時，就是不再是說半點的經濟降幅， 而是許多點。這也就意味着世界將首次，不僅是自2008年以來沒有發生過的，甚至是二戰以來都沒有發生過的，在全球範圍出現負增長。”

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