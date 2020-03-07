受新冠肺炎疫情影響中國1-2月出口同比下降17.2%

受新冠肺炎疫情影響，今年頭兩個月中國出口急劇萎縮，同時，進口也有所下降。根據中國海關總署3月7日發布的數據，以美元計，今年前兩個月中國出口同比下降17.2%；進口同比下降4%，下降20.5個百分點。

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中國海關總署的數據顯示，以美元計價，今年前兩個月中國進出口總值5919.9億美元，下降11%，其中，出口2924.5億美元，下降17.2%；進口2995.4億美元，下降4%。數據顯示，以美元計，1月至2月貿易逆差70.9億美元，去年同期為順差414.5億美元。這是2018年4月以來首次錄得貿易逆差。

若以人民幣計，1~2月，中國貨物貿易進出口總值4.12萬億元，按年下降9.6%。其中，出口2.04萬億元，下降15.9%；進口2.08萬億元，下降2.4%。今年前兩個月貿易逆差為425.9億元人民幣，去年同期為順差2934.8億元人民幣。中國海關表示，中國對主要發達國家出口均弱於總體水平，對歐盟、美國和日本進出口下降。最近中國官方製造業數據顯示，2月份工廠活動以有史以來最快的速度收縮，甚至比全球金融危機期間還要糟糕，新訂單急劇減少。