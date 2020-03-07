弱弱的方方日記如此勁呼: 政府，請收起傲慢 謙卑地向你們的主人——以百萬而計的武漢人民感恩

武漢當局發動感恩教育運動，要求教育武漢民眾感恩總書記，感恩共產黨。但這一消息引發武漢民眾的悲憤。一位名為周社的網友在方方日記後留言說，武漢人民經歷了這麼大的劫難，付出這麼大的犧牲，驚魂未定，政府不想着如何救治病患、加強服務、安撫人心，那麼急着要他們去感恩，真是不懂公僕們的思維邏輯。你就是要表忠心，把工作真正做好不是最好的盡忠盡職嗎？難道偏好武漢大媽在高樓上扯着喉嚨喊“假的！假的！”那一口？

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方方3月7日日記中說，今天頻繁地出現在人們聊天中的一個詞，叫“感恩”。武漢的領導要求人民向黨和國家感恩。真是奇怪的思路。政府是人民的政府，它的存在是為人民服務的。政府公務員是人民的公僕，而不是相反。不明白領導們天天學習，怎麼學反了向？武大教授馮天瑜先生說：“在謝恩問題上，切勿顛倒人民與當權者的關係。把當權者視作恩主，要求人民跪伏謝恩的論者，請聽聽馬克思1875年的言說：馬克思痛惡拉薩爾的國家至上論，指出‘需要人民對國家進行極嚴厲的教育’（《哥達綱領批判》）。”武漢乃至湖北，哪一屆領導人都會尊重馮先生，他所講的這番話，新來的領導，如有文化，應該會聽進去吧？

方方日記說，是的，疫情到今天，基本得到控制，這真的是需要感恩的。但是，站出來的感恩者應該是政府。政府首先要向武漢幾千個死者家屬感恩，他們在親人枉遭橫禍，連送終和辦喪事機會都沒有的情況下，強忍悲痛，剋制自己，幾乎無人吵鬧；政府要向躺在醫院裡苦苦與死神抗爭的五千多重症病人感恩，是他們的頑強堅持，讓死亡名單數字增長很慢；政府要向本地所有的醫護人員和外援的四萬多白衣天使感恩，是他們冒着危險，從死神手上奪回一個個生命；政府要向在封城期間，奔波在各條路上的建設者、勞動者和志願者們感恩，因為有了他們，這座城市才能正常運轉；政府最要感恩的是九百萬困守在家、足不出戶的武漢人民，沒有他們克服重重困難，努力配合，疫情控制根本就是一件不可能的事。事至如今，對於上述的奉獻者，對於武漢人民，用怎麼樣美好的詞彙去形容都不過分。政府，請你們收起傲慢，謙卑地向你們的主人——以百萬而計的武漢人民感恩。

據方方日記說，接下來，政府還要儘快向人民謝罪。現在，是最應該反思和追責的時候。一個理智的有良知的並能順應民意安撫民心的政府，在疫情向好的此時，急需做的一件事，即迅速成立追責小組，立即詳細復盤疫情始末，查明是誰誤了時間，是誰決定不將疫情真相告知民眾，是誰為了面子上的光鮮，欺上瞞下，是誰把人民的生死置於政治正確之後，是多少個人，多少雙手，導致了這場災難。誰的責任由誰來擔，儘快給人民一個交代。同時，政府還應敦促相關部門的官員，比方，主政的官員，宣傳部門的主要官員，媒體的一把手，衛生部門的主要官員，醫護人員死亡巨多的醫院官員等，立即進行自查自究，誤導民眾的，導致傷亡的，先自行引咎辭職吧。是否有刑責，由法律過問。不過，以我的印象，中國大多官員少有反思自己的事，更不談引咎辭職。如此這般，民眾至少是可以寫一份敦促書，敦促那些視政治如命根，視民生若草芥的官員引咎辭職吧？這些手上帶着血的人，怎麼還可以在湖北或武漢人民面前指手畫腳呢？做個假設：如果真有十到二十個官員自行引咎辭職，說明這一代官員們，多少還有點良心。

方方日記里說，今天的傍晚，一個著名作家給我發了一個短信，他說了一句意味深長的話：“誰能想到次生災害會落到漢語上？”感恩這個美好的詞語，它的未來會滿身污穢嗎？而今天，它會成為敏感詞嗎？