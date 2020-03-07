新冠肺炎數千逝者 中國成立律師團幫助索賠 官方尚未回應

來自中國九個省市及旅外訪學律師成立“新冠肺炎索賠律師顧問團”，為在中國境內因感染新冠病毒而病逝的感染者及醫護人員家屬的索賠行動提供法律諮詢，以撫慰逝者家屬的損失和傷痛。中國當局嚴控律師維權，官方尚且沒有對此做出回應。

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據光華網今天報道說，新冠肺炎下中國律師成立顧問團，助逝者家庭索賠。消息說，由18位律師組成的索賠顧問團認為，因新冠肺炎而受害的家庭，其慘重損失理應得到扶助和償還。

來自中國九個省市及旅外訪學律師成立“新冠肺炎索賠律師顧問團”，為在中國境內因感染新冠病毒而病逝的感染者及醫護人員家屬的索賠行動提供法律諮詢，以撫慰逝者家屬的損失和傷痛。上述法律顧問團是於周五正式成立，目前共有18位律師成員。

據該報道說，該顧問團在一篇聲明中指出，自疫情爆發至今，中國境內已有超過8萬人染病、超過3000人病逝，患者和逝者的生命財產遭受了巨大損失，成千上萬的家庭家破人亡。

法律顧問團認為，這些受害者及家庭的慘重損失理應得到扶助和償還。

該顧問團在一篇聲明中指出，由於政府部門前期遲遲不公開所掌握的“人傳染人”疫情信息，導致民眾沒有及時採取防疫措施，造成大規模傳染。據聲明說，“後繼產生連鎖反應，醫院床位不足、醫療和防疫物資不足、隔離場所不足等，加劇了傳染幾率，讓更多的健康人士和醫護人員被感染，甚至出現‘滅門’慘案，所以應當賠償責任的主體主要是政府部門。”

據顧問團希望，通過責任單位的賠償，能夠給逝者家屬一些撫慰，同時也督促政府承擔責任並吸取防疫教訓，推動中國防疫事業的進步，避免悲劇再次上演。