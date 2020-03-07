由微信二湘的七維空間 Today刊發方方武漢日記3月7日指，請你們收起傲慢，謙卑地向你們的主人——以百萬而計的武漢人民感恩。方方問到，誰能想到次生災害會落到漢語上？

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方方：誰能想到次生災害會落到漢語上？（3月7日）

天又晴了，而且有點熱。大自然有點洋洋自得，太陽一出，就忘記了昨天的陰冷，一派完全與早春無關的樣子。昨天頭疼，吃了安眠藥，比往日提前一小時睡覺，依然睡到中午，起來時，已經好了很多。收到快遞通知，不知道哪位朋友給寄了一個測試健康的手錶。寄件地址看不出好心人為誰，想了半天沒想出。朋友，請給我留個言好不？不公開表揚，但私底下也好表達謝意呀。折騰了一下，已經用上，感覺不錯。

早上，醫生朋友發給我信息，他的留言充滿驚喜。說武漢3月6日新增確診已經跌至百人以下。“新增確診病例在一百以上亞低位運行四天後，進入低位運行期。武漢疫情已發生質的向好突破。醫療資源充足，疑似病例都可以隨時住院診治了。部分醫院平診已經恢復，月底基本清零勝算極大，已經看見曙光，堅持！”這是原話。昨天大家還在為新增確診人數遲遲不下降的僵持局面而擔憂，今天立即就跌了下來。正像昨天的天氣陰沉，而今天卻驀然給了一個大好晴天一樣。

如此明朗的日子。疫情向好，所有人都功不可沒。網上呼籲逐步解封的人也多了起來。武漢已有多家醫院開始恢復正常門診。是的，因其他病而得不到治療去世的人，也不少了。這是疫情帶來的附屬災難。僅我們院內，便有兩位老人病故。如果有正常的醫療呢？或許他們不至於現在就死。此外，還有更多經濟壓頂的人，沒有了生活來源，無法養家糊口，這也是天大的問題。今天還聽說一個消息，家居南京的詩人韓東，被困在湖北某地，住在酒店裡，已經度過了四十多天。很難想象，這些日子，他是怎麼過來的，倒是希望以後讀到韓東的被困記錄。

昨晚跟幾個中學同學聊天。他們再次跟我談到武漢寧波商會秘書長沈華強先生的事。我有兩個同學與他往來密切，H同學曾經是沈華強的領導，而X同學曾與他大學同學。說是中學同學，其實我與H和X兩人都是從小學一直同學到高中畢業。因我曾經寫過寧波商人沈祝三在武漢的事跡，去年寧波政府秘書長來武漢，沈華強說他是我的粉絲，找到H同學搭橋，與我見了一面。沈華強自己是《寧波人在武漢》一書的副主編，大量的事務性工作都是由他在做。萬沒料到，今年沈華強也被感染上新冠肺炎，而且他一家五口均被感染。發病那天是初二，及至到2月7日，他與他的母親同日去世。家中其他三人，分別隔離住院。真是人間慘劇。沈華強和他的母親都沒有確診新冠肺炎，在官方統計的死者數字上，他們恐怕還算不進。一直說要為沈祝三的事見一見的，卻再也沒有了機會。這位與我聯繫數次但從未謀面的朋友，我要記錄一下。

跟同學談到死者的骨灰事宜，喪事如何操辦一事。之後，我即與專業心理醫生溝通。我說，武漢人恐怕還要過一道坎。那就是疫情過後，將有幾千人家同時辦喪事，那些日子，該怎麼過？那將又是一次巨大的集體性的創痛。醫生說，因為是傳染病，殯儀館直接拖走火化，骨灰要保存到疫情結束。那時電話通知家屬，才可以領回骨灰安葬，並舉辦相關儀式。但是，怎麼將幾千人的骨灰發放，估計到時政府會有安排。因為這次涉及人禍，哀傷要能過去，首先要有個說法，沒說法，這個坎難過。喪親家庭這麼多，每個家庭要看自己家庭的支持系統、自己的家庭功能怎樣。弱勢家庭是需要政府和社會實質性的幫助，心理醫生不可能超越現實去做什麼。

另一位對心理創傷有所了解的朋友說，目前社會公眾仍處於應激狀態中，真正嚴重的心理問題，會在應激狀態之後出現。疫情結束之後，很多人會產生一段時間的創傷後應激障礙，即PTSD。但是，這些喪親家庭是在沒有預期的情況下突然失去親人的，又沒有在親人生病時床前盡孝，更沒有跟遺體告別，這種創傷怎麼修復都有疤痕，估計這個群體的創傷後應激障礙的患病率會有些高。一類人有創傷性再體驗癥狀，即重演事發時的負面感受，如做噩夢。另一類人會麻木迴避，還有一類人會過度敏感！

我很希望疫情趕緊結束，卻害怕武漢幾千人家同時辦喪事這一天的來到。不知有沒有更多的心理專家，可以提出有價值亦可實施的方式，幫助所有亡者家屬和所有武漢人，略微輕鬆一點跨過這一道坎。

今天頻繁地出現在人們聊天中的一個詞，叫“感恩”。武漢的領導要求人民向黨和國家感恩。真是奇怪的思路。政府是人民的政府，它的存在是為人民服務的。政府公務員是人民的公僕，而不是相反。不明白領導們天天學習，怎麼學反了向？武大教授馮天瑜先生說：“在謝恩問題上，切勿顛倒人民與當權者的關係。把當權者視作恩主，要求人民跪伏謝恩的論者，請聽聽馬克思1875年的言說：馬克思痛惡拉薩爾的國家至上論，指出‘需要人民對國家進行極嚴厲的教育’（《哥達綱領批判》）。”武漢乃至湖北，哪一屆領導人都會尊重馮先生，他所講的這番話，新來的領導，如有文化，應該會聽進去吧？

是的，疫情到今天，基本得到控制，這真的是需要感恩的。但是，站出來的感恩者應該是政府。政府首先要向武漢幾千個死者家屬感恩，他們在親人枉遭橫禍，連送終和辦喪事機會都沒有的情況下，強忍悲痛，剋制自己，幾乎無人吵鬧；政府要向躺在醫院裡苦苦與死神抗爭的五千多重症病人感恩，是他們的頑強堅持，讓死亡名單數字增長很慢；政府要向本地所有的醫護人員和外援的四萬多白衣天使感恩，是他們冒着危險，從死神手上奪回一個個生命；政府要向在封城期間，奔波在各條路上的建設者、勞動者和志願者們感恩，因為有了他們，這座城市才能正常運轉；政府最要感恩的是九百萬困守在家、足不出戶的武漢人民，沒有他們克服重重困難，努力配合，疫情控制根本就是一件不可能的事。事至如今，對於上述的奉獻者，對於武漢人民，用怎麼樣美好的詞彙去形容都不過分。政府，請你們收起傲慢，謙卑地向你們的主人——以百萬而計的武漢人民感恩。

接下來，政府還要儘快向人民謝罪。現在，是最應該反思和追責的時候。一個理智的有良知的並能順應民意安撫民心的政府，在疫情向好的此時，急需做的一件事，即迅速成立追責小組，立即詳細復盤疫情始末，查明是誰誤了時間，是誰決定不將疫情真相告知民眾，是誰為了面子上的光鮮，欺上瞞下，是誰把人民的生死置於政治正確之後，是多少個人，多少雙手，導致了這場災難。誰的責任由誰來擔，儘快給人民一個交代。同時，政府還應敦促相關部門的官員，比方，主政的官員，宣傳部門的主要官員，媒體的一把手，衛生部門的主要官員，醫護人員死亡巨多的醫院官員等，立即進行自查自究，誤導民眾的，導致傷亡的，先自行引咎辭職吧。是否有刑責，由法律過問。不過，以我的印象，中國大多官員少有反思自己的事，更不談引咎辭職。如此這般，民眾至少是可以寫一份敦促書，敦促那些視政治如命根，視民生若草芥的官員引咎辭職吧？這些手上帶着血的人，怎麼還可以在湖北或武漢人民面前指手畫腳呢？做個假設：如果真有十到二十個官員自行引咎辭職，說明這一代官員們，多少還有點良心。

今天的傍晚，一個著名作家給我發了一個短信，他說了一句意味深長的話：“誰能想到次生災害會落到漢語上？”感恩這個美好的詞語，它的未來會滿身污穢嗎？而今天，它會成為敏感詞嗎？

微信二湘的七維空間所作作者簡介說，方方：原名汪芳，祖籍江西彭澤，生於江蘇南京，現居武漢，中國當代女作家，代表作《水在時間之下》《萬箭穿心》《風景》，最新長篇《是無等等》，新浪微博“方方”。

就今天的方方日記，讀後載有眾多網上留言。順錄部分如下。

• 周社

武漢人民經歷了這麼大的劫難，付出這麼大的犧牲，驚魂未定，政府不想着如何救治病患、加強服務、安撫人心，那麼急着要他們去感恩，真是不懂公僕們的思維邏輯。你就是要表忠心，把工作真正做好不是最好的盡忠盡職嗎？難道偏好武漢大媽在高樓上扯着喉嚨喊“假的！假的！”那一口？

• 曦の向陽花

致敬方方。這個讓人失望的時代卻總還有敢於說真話，心懷最樸素卻偉大的正直良善的人。

• flyliao

長報軟骨病，今日又發作了，同意的請點贊。

• 子曰

因為老師的日記被刪幾乎成了常態，所以打開的第一步先是全部拷貝，包括文末所有留言。如此，有幸保存了老師的所有日記，常讀常新。 嚴嚴寒冬茫茫暗夜裡哪怕極微弱的一絲亮光，它存在，便是巨大的溫暖和希望……

• 黃

今天是3月7日，李文亮“犧牲”一個月，盼着所謂的調查結果沒盼到，盼來了感恩教育。嗚呼哀哉！

• 捍夢星辰To defend the dream

世上沒有任何政府是值得歌頌的，哪怕它是個好政府！因為政府是納稅人養活的，為納稅人把事情辦好本來就應該，還需要歌頌嗎？而公民應該做的則是瞪大自己的眼睛，發現並阻止政府的惡行和批評它的不足。真正值得歌頌的是那些歷史上和當下，不懈地爭取和守護着人的自由、權利和尊嚴的人們。

• 白日夢

解封那天，一定會有很多人螻蟻出巢般走上街頭，看着天空流淚，為了逝去的人們，也為憋屈的自己。

• 阿炳

說得太好了，良心作家

• 蕭然塵外

看到感恩那段，我知道方老師這篇又是必被刪無疑了。我截圖，留給女兒看。

• 大灰郎

佩服作者的勇氣，歷史不會忘記你的！

• 方耀 Renato

四十歲了，第一次覺得“不轉不是中國人”。

• Rola

真的，以後都不想見到“感恩”這個詞了。謝謝方方老師，說出了很多很多人心裡想說的話。

• 送花花一朵小花花

方方老師這篇文章太解恨，痛快！官員得好好想想什麼叫“公僕”！“常識”都不懂！

• 奧格🐱

這段說的太解氣！是的，疫情到今天，基本得到控制，這真的是需要感恩的。但是，站出來的感恩者應該是政府！請你們收起傲慢，謙卑地向你們的主人——以百萬而計的武漢人民感恩。

• 多多

感恩，我還活着。

• 蘆葦

方方老師說，每個人都可以成為時代的記錄者，這給了我很大鼓勵。說起來，抗疫期間我們家也是有“逆行者”的。我的姐姐，作為衛生站的臨時工，瞞着家人寫下請願書去我們市裡指定的隔離酒店負責管理物資一直到現在。我這個姐姐最膽小、身體也最弱，常常一感冒要咳一個月。她在醫療系統輾轉工作26年，因為臨時工的工作收入太低，曾毅然從公立醫院跳槽，又因私人醫院更苛刻，無奈轉回。26年來，寫過幾次加工資的申請，有一次是我幫她寫的，請組織考慮她在醫院兢兢業業工作十多年，需要撫養孩子的情況懇加100元工資。批了沒有，我不記得了。但是如何正字酌句，如何選擇時間，怎麼遞給院長，什麼時侯遞，遞給哪個好說話的院長？我們是費了一陣腦子。我想，姐姐一定是繼承了媽媽的善良、爸爸的倔強。認定了愛情里要有愛，人情里要有情，溫暖純良里要有善。於是，那種在內心閃爍微光的東西，在一個特定時間、特定場合下被點燃。無關乎偉大與平凡、高尚與卑微、貧窮與富有。那是最平等的、最有尊嚴、最讓這人世間值得的感覺。唯願你，你們，所有普通人，經歷所有的經歷，仍愛這煙火的人世，並被這煙火人世愛着。

• 沂蒙山人 遠

感謝方方，感謝你的敢於說真話，那個感恩的報道我也看見了，非常讓人失望，作為一個山東人我都感覺對不起武漢及湖北的父老鄉親們。太讓人失望了。

• 劉笑瀾

一段時期以來，至少有三個方面的現象值得警惕：一是某些領導幹部把群眾對黨和政府的好政策由衷的感激，看作是自己的功勞，把老百姓的感恩視為理所應當。二是部分領導幹部忘記了黨組織的培養和人民的養育，對自己的地位和待遇總是不滿意，覺得組織上虧欠了自己，更有甚者貪污受賄，把人民賦予的權力當作個人的私權力，以權謀私。三是感恩對象錯位，不感恩組織和人民，而是感恩以親親疏疏畫線的關係網、“小圈子”，把成長、發展和機會視為是個人經營、“貴人”相助的結果。 ——摘自人民日報

• 西瓜

春光漸起，然而有些人已經埋在了冬天，有些人仍在人生的寒冬中苦苦掙紮； 倘若沒有銘記和反省，冬天過後不一定會有溫暖的春天，每一個人都有可能無法看到明媚的春光。

• 穎✨

做錯事情要說對不起 三歲的小孩都知道 按頭感恩真是聞所未聞

• 🌸維維安🐰🎉

我作為武漢人，我真心實意感恩！我感恩一線醫護人員，感謝他們離家千里，來一線救援；我感恩武漢現在千千萬萬默默奉獻的志願者，是他們讓困在家裡，有些許生活保障，我是真的感謝！但那些曾經因不作為，欺上瞞下弄虛作假，造成無辜老百姓喪命的官員都還沒問責，武漢疫情還沒結束，現在就要我們開始感恩了？我感恩你報道疫情及時嗎？

• 海子

莫名其妙的火爆，無可救藥的堅持！

• 夏夏

我一直以為疫情結束後，應該會追責，否則怎能心安？怎能愧對死去的人？

• 李剛

政府賑災不是天經地義嗎？

• 龍王們

說得太好了！人民永遠是國家的主人，堂堂正正，擲地有聲，才叫大國風采！

• 縴夫（lj）

誰能想到次生災害會落到漢語上？”感恩這個美好的詞語，它的未來會滿身污穢嗎

• Liana

小時候說假話很緊張 長大後說真話很緊張 守候到深夜只為聽方方老師的一席真話......感恩還有真言。

• 小雪初晴

方方老師，你是真的勇士！

• 森

我是生活在日本的華人，每天追讀方方的日記並在第一時間把它轉發出去。在我的周圍有很多方方日記的忠實讀者。 撇開華人，只就日本人社會而言，不會發生成千上萬的人深更半夜追讀日記這樣的現象。因為人們不必通過某一個人的日記去獲得真相，也不會擔心一篇好文在幾個小時後就會變成一片紅色的膏藥。

• 蝸牛

痛快淋漓！感恩的對象一定要搞清楚！

• 肖瑤

說“可防可控”的當先進了，說“不能欺負老實人”的落選了。

• 芳林漫步

疫情工作先進個人評選中，從王某獲獎到張某落選，民意已經沒人在乎了！

• wangmouse

方方老師總能說出我心中吐不出的聲音

• 柳雨~荷風

政府，請你們收起傲慢，謙卑地向你們的主人——以百萬而計的武漢人民感恩。

• 楊銘(Donald)

這邊屍骨未寒，那邊迫不及待。

• 🌸維維安🐰🎉

這樣，乾脆把3月7日定為武漢的“感恩節”吧？這是武漢人民特有的感恩節！

• 雨垂れ

政府做好了應該做的事情怎麼反而邀功呢！更何況我們不希望以這麼大的代價去找尋政府的存在感！ 這次看到的是人民的力量， 中國人民覺醒，將會煥發出更強大的力量！ 如果這篇要求政府感恩人民的日記不被刪掉，那這個政府還有藥可醫！ 如果又是刪除封口，只允許人民歌功頌德，那真的是病入膏肓無可救藥！

• 好樣的HYD

稍有良心，此時都不會要求驚魂未定的武漢人感恩，而應該永遠都對武漢人心存愧疚！

• 芳媛

我昨天看到“感恩”這個說法簡直有點晴天霹靂的感覺：難道武漢人真是罪人了？不誇張地說當時我的心都哆嗦了。原以為有了為民做主的會逐漸帶大家走出災難，哪曾想是我們的恩主來了。我太感恩了😓也許從此武漢人真成了一個詞了

• 官渡郭大樹

感恩方方先生。 這屆婆娘真爺們。  感恩

• 沙塵暴

一生嘆息 幾千人同辦葬禮，永遠無法癒合的傷痕

• 桃子🍑

結尾太有力度，說得在理。

• 雷池布衣

今天是三八婦女節，感恩方方老師克服困難堅持不懈記錄日記以饗大眾，感恩廣大醫護人員和其他行業巾幗英雄們奮不顧身抗擊疫情，不祝你們節日快樂，惟願你們一切安好！！！

• 寒Gil

太剛了

• 園有棘

方老師:中華文人的脊樑，節日快樂！

• 露晞

感恩的心，淚流滿面。

• 複製

我只感恩那些捐款捐物的全國人民和義無反顧慷慨來援的醫務工作者，那些該負責的人默默的溜了，連個說法都沒有，武漢人不答應！

• Daniel Wong

方方老師，默默看您文章那麼久，沒有表達過什麼。但今天您這篇文章，真的是淋漓盡致地把一個作家的良心和敢言顯明出來，我向您致敬和感謝。

• 老人與海

毛主席教導領導幹部時說：“到底誰是父母？是官老爺，還是人民群眾？我們的黨員，特別是黨員領導幹部，只有恭恭敬敬孝敬父母的義務，絕不能有騎在父母頭上作威作福的權力。現在黨內許多人已經把這個關係搞顛倒了，把主僕關係搞顛倒了。國民黨就是把這個關係搞顛倒了，最後被趕到一個島子上去了。如果共產黨把這個關係也搞顛倒，我看，遲早有一天，也會被人民群眾趕到某個小島子上去的。你相信嗎？你不信我信。”

• 李恵林

王感恩！你好好看看！

• 周小娟💯

看了這麼多篇第一次留言，有一種徹骨的悲涼，原來不僅僅是外地普通百姓把武漢人湖北人拒之門外當做瘟疫，連我們主政的領導都高高在上，以施捨的心態。 滿目瘡痍的大武漢，滿心悲憤的武漢普通市民，封城之後不讓人出城不讓人動，國家和政府不行動不支援難道讓武漢封城坐以待斃嗎？武漢人要感謝外地支援武漢的醫護人員，感謝傾其所有支援武漢的全國人民，但是其他真的不知道要像誰感恩了。

• 劉學鋒13991338888

慣於長夜過春時 近代 · 魯迅 慣於長夜過春時，挈婦將雛鬢有絲。 夢裡依稀慈母淚，城頭變幻大王旗。 忍看朋輩成新鬼，怒向刀叢覓小詩。 吟罷低眉無寫處，月光如水照緇衣。

• Kaya@(^_^)

居然含着淚看完了。 看了今天的那段“感恩”視頻。 你說出了很多人的心裡話。

• 楊斌

武漢人民會感恩，不用他們來“教育”！！！我們感恩堅守在一線的醫護人員、警察、外賣小哥、快遞員、志願者，感恩小區里義務牽頭組織生活物資團購統計接貨分發的熱心鄰居，感恩部分從頭到尾堅持良心價售賣的商家和送貨人員，感恩一部分有擔當有作為的社區和物業工作人員，感恩一個半月以來把自己關在家裡不亂跑的所有武漢市民……但我們不需要感恩庸政懶政，形式主義！更不需要被教育感恩來配合他們粉飾太平、一片和諧，倒是這些所謂的人民的公僕，才真正需要多多加強感恩教育！！！

• 陳新亞

真希望疫情之後，方方的“武漢日記”，能繼續寫下去，或叫“續武漢日記”：每天給習慣於偽生活的我們，提示一下“常識”，使大家一起來學習“認真”，並共同地，努力地實踐“認真生活”。 因為：不該死的死了，或近於死了。該死的還沒死——在我們的文化中，也是如此，在我們行為心理中，也是如此。 若方方顧不過來，望另有懂常識，具反思力的先生接替着寫。 我們的日常生活，需要重新啟蒙。

• 大豆

從來就不是人民走到了對立面，而是某些弄虛作假還要求感恩的群體，走到了人民的對立面！

• 程光明

看到國外的官員自殺的自殺，謝罪的謝罪

• 027

只顧看，忘點贊了。方方老師道出了老百姓的心裡話。

• Vera Yan

我感恩有方方這樣的文人，記錄下災難下武漢人的生活，也記錄下在疫情還沒有結束時，他們迫不及待要給自己唱讚歌，要受難的人民感恩……

• 佳歌

您把我們想說的表達得淋漓盡致，謝謝您！感恩您！為武漢，為亡靈，為那麼多捨生忘死的普通人…我感恩！淚流幹了，痛依然在折磨。

• Lana

剛剛看到杜課，裡面有句話，喪失了恥感的民族是沒有希望的。還沒謝罪，就號召感恩，“人而無恥，不知其可”

• 劉子平

從方方日記出來後，我沒有落下，因為錯過就不再有。我也未曾奢望疫情過後，《方方日記》能夠原汁原味得以見天日！感謝方方老師給一群依舊渴望聽見真聲音的人提供了一個自由思想的秀場

• 切切

方方老師寫的也是我心裡在想的，是真心話，大實話。 先生是勇敢的、直率的、高尚的、有靈魂的、純粹的人，這樣真摯的、炙熱的表達終將促進我們國家和民族的不斷進步！ 疫情結束後一定抽時間去武漢走走！ 為武漢人民點贊，頂！

• 汪雯

幾乎每天都要看完方方老師的更新才能入眠，為那些逝去的還不被記錄紀念的名字哭泣；為那些鏗鏘有力的質詢擊節讚歎；向逆行的醫護人員致敬！可恨有些人把感恩這麼美好的詞生生污染

• 於愛華. anna

很感恩方方，敢於說真話，讓我們生活在陝西的人了解和感知真實的武漢

• 雪峰

我想😭 我卻沒有淚水😭

• Fy Liang

看到政府應該的那一串排比的感恩，看哭了…

• 精彩哥® ꫛꫀꪝ 2020

作家，不是壓路機的同夥，而是照亮螻蟻和草芥的夜燈。關注螻蟻，關注草芥，關注那些不幸者的不幸，替他們發聲，為他們代言，是作家不可推卸的責任。 唯有如此，作家才能與良知同行，與道義牽手。 方方正正的方方！

• 銀雪飛揚

解封的前夜，一定可以見到吹鼓手的狂歡。屆時，方方老師莫氣，不值當

• 舟舟

《感恩的心》這首歌徹底要涼！看來以後誰說感恩就是在罵人

• Joe

寫得酣暢淋漓、大快人心，“感恩”論調簡直是挑戰人性底線、侮辱公眾智商……方老師說出來大家想說的！

• 阿無。

世道越發的搞笑了，感恩如此美好的詞彙居然有朝一日會變得帶有奴性

• 碧海雲天

昨天方方老師被頭痛困擾,讓人心疼。 願方方老師與所有她愛及愛她的人健康,平安

• 立新

今天在朋友圈裡大家的確過了一個感恩節，感謝逆行的醫護工作者，快遞小哥；感恩武漢和湖北人民的流血、流淚，不曲不撓的堅守；感謝象方方老師一樣的人，讓人們知道事實真象………

• 蔡照明

感謝方方，一個女人衝在前面，為我們擋風雨，發出喉嚨里的聲音。祝您節日快樂！

• xinyiyuan

胸腔里涌動着滾滾熱流，眼淚不停的滴落，為誰？為疫中的民眾，為方方勇士！

• 覓雪嫦晴

哦，方方，含淚問您一句：“您好嗎？”我是生活在墨爾本您的一個讀者。自從在朋友圈裡發現了您的日記，每天讀您的日記，就成了我生活中的第一件事。（墨爾本米萍） 您的日記，帶着真實帶着情感，不僅讓人看到了在這個特殊情況下真實的武漢，也讓人從您的文字中，感受到了一種不屈的力量。我相信，憑藉著中國人的這種堅韌，武漢一定能挺過來。——墨爾本米萍 每天看到一個個鮮活無辜生命的消逝，心裡揪着痛。 方方，其實我們是同齡人，但我稱呼你為您，以深深地表達我對您的敬意。 再含淚說一句：您多保重，因為正義的人需要向您這樣正義的作家。請您為著所有愛您的讀者多多地保重。——墨爾本米萍） 我從來不知道怎樣發留言，這是第一次，希望您能看到她。——墨爾本讀者米萍

• 水仙非仙

武漢真應該感恩有一位叫方方的作家生在武漢，以她的見識、文筆、真心，更以她的勇氣，替武漢人留下這份紀錄，說出這份心聲。字字句句，和血摻淚，卻是鋒利如刀，直切癰腫。

• 開唱

方方老師，感恩您！這個是感恩正確的使用方法。

• 飛鳥

我今天就在等著方方寫感恩，果然寫了，真是寧願站著S，不願跪著生，佩服。第一時間把所有文字都截屏了包括留言，道高一尺 魔高一丈！

• Hong

感恩在夜裡還能看到這麼清醒的文字！

• 同業王

正能量、硬核、戰狼……還有今天的感恩

• 華歌

這是方方封城日記之中最好的日記！我預計有可能留存語文教科書中，教育我們的子孫感恩！ 當然，這日記有當下歷史的重要信息，又有邏輯關聯緊密的痛批！不徐不張，柔里藏針，針針見血！

• a久

這些日子以來，對正能量這個詞有了過敏症，今天對感恩這個詞竟然也莫名恐懼。

• 王博達

感恩節的沉默 我能洞穿時間的鐵鏈嗎 我能拿到一個醒着的詞語嗎 我能若無其事面對呼嘯的深淵嗎 沒有綵排的黑夜 沒有一個空着的座位 凌亂的箭堵住了所有黎明的喊叫 真不是人間的遊戲 在沒有答案的試卷上 秩序和方向都是無解的征途 這是一個羞愧的漏洞 當 試着寫出讚美和感恩 我已經是罪孽深重之人 那麼多回不到家的眼睛 像冰刀深插進春天的胸口

• 徐俊峰

三千白骨灰未燼，兩江春水不回頭。 功臣良將拍案起，煮酒飲杯話感恩。

• TSY（TU）ANAN

立紀念碑，建紀念館，拍紀錄片。留一段真實的歷史。

• 隱影

看完這篇文章，真的是一聲嘆息，武漢人民何其有幸，有這麼偉大勇敢的作家，為憋屈的千萬武漢人民伸張正義！

• 博學文具圖文攝影

我是武漢人，當看到要開展教育武漢人感恩這個新聞，驚詫無比又憤恨滿懷，整整一天都在追蹤這個，想寫點什麼奈何水平有限。但是我相信方方老師會幫我們武漢人寫出心聲的。果不其然，老師寫的真好。這次疫情真的是個照妖鏡，從大國戰疫，到這次感恩教育官場骨子裡的獻媚無骨者，讓我們真的傷心無比，信息時代，人民覺醒了，社會要進步而不是倒退！ 這次疫情

• 書霞

不到半個小時，10萬＋的閱讀量，已說明很多問題，真希望該看到的人能看到！

• o_O星寶貝

良心話，太真實了，真實得讓人不敢相信就發生在我們身邊！

• 傑頓

穿越幾千年，通假字到處橫飛

• 風哥@朋橙心理

看到文中說的對PTSD的擔心。 作為外地的心理服務從業者，也很想知道，武漢或湖北政府對疫情結束之後的心理服務，有沒有安排或規畫呢？

• 棧橋看海

看到方方老師的日記，我看到了一個作家的良知，歷史需要真實的聲音和真實的記錄。這樣的文章，才會讓我們感到社會的溫度，文人的氣節和風骨。這樣的文字和戰鬥在抗疫一線的值得尊敬的醫護警察志願者等人們一樣，讓人感到希望，讓人有信心和力量。一個國家的管理者，更多的是要考慮自己的工作對社會和民眾是否還有欠缺。我黨宗旨全心全意為人民服務，目的不是讓人民感恩，而是讓人民滿意。希望疫情早日過去，希望公僕們能力不斷提高，希望我們的國家越來越好，我們老百姓更加幸福！

• 小明

方方老師：關於感恩的一段寫得太好了，鬱悶多時的心境，讀之後舒暢多了。再次感謝方方老師的用心！

• echo

如果要感恩，此時我要感恩方方老師，記錄歷史，替百姓發生。20多歲追隨方方小說是因為湖北老家，20多年間讀你的小說最多，沒有跟錯人

• 何呂施張

日記推出不足30分鐘，留言比正文都長。公道自在人心，老百姓不瞎

• 切切

到目前為止，這次疫情期間我哭了兩次，第一次是在得知亮亮走的那天，第二次是看到這篇文章後的此時此刻！ 在追求真理的大道上繼續前行！ 為真理點贊！

• 逍遙子

感謝方方! 這是對你的尊敬和親切的稱呼吧！ 每天看了你的日記，才會入睡。 悲痛的武漢，有你這樣明理的人是一劑強心針，讓我期待着美好的明天! 晚安！多保重！