武漢市委書記真推感恩教育” 確指感恩總書記、感恩共產黨

武漢市6日晚間舉行“新冠肺炎疫情防控指揮部視頻調度會”，湖北省委常委、武漢市委書記王忠林部署，要在全市廣大市民中深入開展感恩教育，“感恩總書記、感恩共產黨，聽黨話、跟黨走，形成強大正能量。” 中國開展抗疫勝利宣傳教育，推動感恩宣傳武漢據信是第一家。

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據東森新聞今天報道稱，武漢市展開“感恩教育”，市委書記促感恩總書記、感恩共產黨。

該消息說，武漢市6日晚間舉行“新冠肺炎疫情防控指揮部視頻調度會”，湖北省委常委、武漢市委書記王忠林部署，要在全市廣大市民中深入開展感恩教育，“感恩總書記、感恩共產黨，聽黨話、跟黨走，形成強大正能量。”

該報道根據《長江日報》消息，王忠林特別提到，幹部要到群眾中去，要宣傳群眾、發動群眾、依靠群眾，共同做好疫情防控工作，通過多種形式的宣傳教育活動，在廣大市民、黨員幹部中間開展感恩教育，“武漢人民是英雄的人民，也是懂得感恩的人民。”

據王忠林指出，當前特別要注意出院患者康復期間復陽、無癥狀感染者等新的情況，“疫情防控上思想不能放鬆，千萬不要盲目樂觀，否則還會吃大虧，如果腦袋不清醒，將會功虧一簣。”

該報道稱，王忠林還說，要加大市民的生活保障力度， 保障好廣大市民的生活需求，“黨委政府主要負責同志要動手親自抓一下，針對存在的問題把這項工作紮紮實實落實好；做到科學精準排查， 利用大數據指導各區、社區、小區進行點對點排查，避免大海撈針，要將科學精準排查作為當前加大疫情防控力度的重要措施。”據稱，最後，王忠林強調，疫情防控要用心、用腦、用力，繼續加大防控力度、鞏固成果，推動疫情防控向更好方向發展。