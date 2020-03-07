涉隱性台獨國共掰了? 國民黨新主席7日沒有等到習近平的祝賀語

國民黨主席補選確定立委江啟臣當選新黨魁，但過去都會循例致電向國民黨新主席道賀的中國共產黨中央委員會總書記習近平，這次卻遲遲沒有發出賀電，引發黨內揣測。

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據自由時報今天報道說，國共關係生變？ 江啟臣當選黨魁 國民黨等不到習近平賀電。國民黨主席補選結果昨晚出爐，黨中央在晚間7點15分召開記者會正式宣布立委江啟臣當選新黨魁，但過去都會循例致電向國民黨新主席道賀的中國共產黨中央委員會總書記習近平，這次卻遲遲沒有發出賀電，直到今日凌晨零時，國民黨大陸事務部都沒有收到賀電，引發黨內揣測是否江啟臣主張“92共識”過時、欠缺彈性，主張重擬兩岸論述，還遭黨內質疑“隱性台獨”，才會導致這種情況發生。

該報道說，特別的是，這次中共方面未由習近平親拍賀電，而是改以國台辦發言人朱鳳蓮的名義發布新聞稿回應，呼籲江啟臣珍惜並維護國、共兩黨“堅持92共識、反對台獨”的政治基礎，面對此一情勢演變，黨內人士說，確實給人國、共關係出現微妙變化的感覺，後續發展仍待觀察。

以往國民黨主席選舉，在開票當晚黨中央正式宣布結果後，隨即就會接到中國共產黨中央委員會總書記所拍來的賀電，但這種慣例首度在2017年5月20日的國民黨主席選舉出現變化。當晚開票結果由吳敦義出線，國民黨中央晚上9點公布結果後，習近平的賀電拖了1個半小時後才到，由於當時傳聞北京方面對於吳敦義在競選期間多次強調“一中各表”，並主張國民黨“不宜談統”的立場，頗有意見，因此黨內一度擔心收不到習近平的賀電。

該報道稱，這次輪到主張捨棄“92共識”，被深藍質疑“隱性台獨”的江啟臣當選黨主席，在國民黨宣布過後約5個小時，國民黨都沒有收到習近平的賀電，引發黨內國共關係是否生變的聯想。

國民黨代理秘書長曾銘宗昨晚接受本報記者詢問，證實該黨大陸事務部並沒有收到中共賀電﹔國民黨代理文傳會主委王育敏則說，如果有收到，就會向媒體發布新聞稿。

報道稱，對於媒體詢問國民黨是否擔心中共這次不拍發賀電？王育敏回應，“一切尊重對方”。