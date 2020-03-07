港大：武漢肺炎發病死亡率為1.4% 年長者死亡率倍堵

全球確診感染武漢肺炎的人數已突破十萬，死亡人數達3490人，世界衛生組織月初把該病毒的死亡率大幅調升到3.4%，但香港大學醫學院團隊及其他專家以數學模型估算，感染俗稱武漢肺炎的新型冠狀病毒後發病的患者，死亡率為1.4%，並相信這是上限。團隊亦發現，死亡率隨年紀以幾何級數上升，70歲以上人士的感染率及發病死亡率是整體的三倍。

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身兼世衛傳染病流行病學及控制合作中心創立總監的港大醫學院院長梁卓偉6日在記者會上解釋，世衛公布的是粗死亡率，不包括感染病毒而未發病後死亡者，故此並不準確；而發病死亡率是指有病徵的患者中，死亡人數所佔比例。

他續稱，倘患者的發病率為一半，估計新冠病毒肺炎的發病死亡率上限為1.4%，並相信死亡率有機會小於1%。

武漢肺炎1.4%的發病死亡率，低於2003年的沙士和1918年西班牙流感大流行，但高於2009年的豬流感，梁卓偉指出，雖然1.4%的發病死亡率看似不高，但由於檢測有限制，相信確實的感染人數將是現時約十萬感染人數的以倍計，故這發病死亡率不容忽視，市民絕對不能掉以輕心。

梁卓偉又指出，今次是以武漢疫情較初期的數據作推算，現時由於已累積一定治療、感染控制的經驗，感染死亡率可能有輕微偏差，故此1.4%有可能是上限。

上述發病死亡率是由港大醫學院與世衛傳染病流行病學及控制合作中心、哈佛大學等醫學中心合作推算，是確診並出現病徵的，故此比率較粗死亡率低。

根據新加報亞洲新聞頻道的實時圖表，全球在正午時有101500人確診感染武漢肺炎，3490人死亡。在香港，至昨晚累計有108宗個案，2人死亡。