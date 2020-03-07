港警民望跌至崩盤 「一哥」諉過假消息 又指警隊欲改善關係卻遭孤立

經過逾半年的反修例風波後，警隊民望跌至回歸廿多年來新低，並首次出現不滿意比率高於滿意的負凈值，不過，俗稱「一哥」的警務處處長鄧炳強不認為這是警隊執法不公所致，主要是因為假新聞和假消息誤導公眾造成，警方會與各界修補關係，但過程中有人想孤立警方，令工作面對很大挑戰。

廣告 繼續瀏覽後續

鄧炳強今(7日)早出席不同電台的市民叩應節目，談及罪案上升或警隊民望創新低時，基本上認為與警隊工作表現無關。

面對2019年罪案數字較前年上升9.2%，鄧炳強指，主因是反修例「暴力事件」增多，以及警方須調配人員止暴而攤薄警力、導致爆竊等其他罪案增加所致。

對於警隊民望創新低，鄧炳強否認這與警隊執法不公有關，他表示，警隊民望下跌主要與假新聞、假消息中傷和抹黑警隊有關，甚至煽動仇警，故此警隊已加快澄清速度；警方日後亦會提升專業水平和增加透明度，並積極聯絡各界，期望增加聯繫，但令人擔憂的是，在與校方和學生聯繫以修補關係時，部分被接觸者受到滋擾、甚至恐嚇，令對方不敢交流，這種孤立警隊的做法並不健康，而市民不願與前線警員合作及要求執法警員出示委任證的做法亦不健康，最終令社會大眾受害。

他透露，警方近期開始派談判專家與被捕人士，特別是年輕人傾談，了解他們的犯案原因，當中不少人指警務人員拘捕年輕人後會將他們打死，女士就會被性侵。但他認為，這是受假新聞誤導，慨嘆不能控制市民對政府的不滿。

即使面對致電電台的市民指責警方對記者和示威者採取不必要武力，而警員則無人被捕或受罰，故此市民才會給予警方零分，鄧炳強亦只是表示，不認同該市民看法，強調被投訴的警員中，已有21人遭「訓斥」，主要涉及警員使用不當語言，其次是涉及不當行為和不當使用武力，包括在鏡頭前展示記者身份證的警員。但被問及為何以打「8字」方式駕電單車衝向離開的示威者的交通警在未完成紀律複核便復職時，鄧表示，這主要是考慮他繼續執勤不會對警隊或市民構成危險，強調已經過合理評估。

香港民意研究所去年12月發布有關香港紀律部隊及駐港解放軍的民望調查，警隊民望評分大幅跌至35.3分，且有四成人給予警察零分，滿意率凈值是負38個百分點，民望是眾多紀律部隊中最低。警方當時響應稱，「不盡認同」警隊誠信破產的說法，以民調結果評論警察工作亦「不公平」。