現第二輪輸入肺炎危機：香港擴大入境健康申報至所有航班 7人避隔離料被控

因新冠病毒疫情，香港金融區已看不到往日人群熙攘的景象。攝於2020年3月2日

香港有兩名外游回港後引發共五人感染俗稱武漢肺炎的新型冠狀病毒，有觸發新一輪外國輸入個案，港府為此呼籲市民延遲非必要外游，並將原本只要求從中國內地航班乘客填報「健康申報表」的安排，由明(8日)天凌晨零時起，擴至所有抵港航班乘客，包括選擇填寫「電子健康申報表」。以香港機場去年達7150萬人次的客運量計算，折半即每日約有10萬人次受影響。

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另外，衛生防護中心將進一步擴展「加強化驗室監察計畫」至所有私營診所及醫院，由下星期一起，私家醫生如果發現有發燒或呼吸道感染癥狀的病人，尤其是曾於發病前14日內曾經外遊人士，可向他們收集呼吸道樣本，進行免費病毒檢測。

香港昨(6日)天新增三宗確診個案，令累計感染個案增至108宗（包括一宗疑似個案）。而在新增個案中，兩宗涉及曾外游印度後確診的69歲女子，分別是她沒有外游史而有長期病患的丈夫，以及與她同游印度的一名84歲、港大退休男職員。其餘8名同行者分居於加拿大和英國，當中一名在加拿大的同游者已初步確診。

此外，一名56歲、患長期病的印度籍香港商人昨亦確診，他曾於上月2至20日到美國及墨西哥，並於上月25日至本月3日到倫敦及巴黎。衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，由於他潛伏期間大部分時間不在港，較大可能是輸入個案。

面對香港可能出現新一輪輸入個案，港府擴大旅客申報範圍，中文大學醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌則認為，港府應考慮對疫情嚴重國家提升旅遊警示，當中須密切監察印度，若歐洲國家疫情明顯急升，港府亦應考慮提升旅遊警示。

17人逃檢疫2人傳喚 7人可能被控

另外，香港現時有六、七百人接受強制隔離檢疫，當中約一百人是自南韓、意大利及伊朗等港府發出紅色外游警示國家抵港人士。食物及衛生局昨公布，在強制檢疫人士中，有17人企圖離港，被入境處在口岸截獲，送返檢疫營。經警方調查後，衛生署對其中兩人向法庭申請傳票，並提交7人的證據供律政司考慮提出檢控，至於餘下人士，當局正在搜集更多證據。

發言人表示，實施強制檢疫措施期間，港府會有監察措施，包括紀律部隊人員上門突擊檢查、以通訊軟件實時地點分享功能監察，以及電子手帶確定受檢疫人士留在居所。

不過，有人一度逃避強制檢疫顯示制度有漏洞，包括家居隔離者只要不離港便可能可以四齣活動；此外，當局亦發現有中港跨境貨車司機濫用衛生署發出的豁免隔離證明，以私家車經客運通道載客往返兩地謀利，增加播毒危機。為堵塞此漏洞，當局昨日公布，列明只有在駕駛貨車，並從貨車通道入境的貨車司機才可獲豁免檢疫14日的安排。