當局棄保? 官媒罕見厲批孫楊“

中國28歲的著名游泳運動員孫楊，早前被國際體育仲裁法庭（CAS）判處禁賽8年，這意味其運動員生涯提早“玩完”。中國不少網民寄予同情，力撐孫楊上訴到底。不過，自法庭公開仲裁報告，解釋該案諸多爭議後，中國輿論開始出現變化，中國的最高人民檢察院機關報《檢察日報》更罕有地評論孫楊“無知及無視”，網民亦紛紛表示，官方已放棄曾被視為國際大賽“奪金機器”的孫楊。

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據蘋果日報今天報道說，孫楊出事，官媒放棄孫楊， 《檢察日報》狠批：不配合藥檢是錯的。

28歲的中國著名游泳運動員孫楊，早前被國際體育仲裁法庭（CAS）判處禁賽8年，這意味其運動員生涯提早“玩完”。內地不少網民寄予同情，力撐孫楊上訴到底。不過，自法庭公開仲裁報告，解釋該案諸多爭議後，內地輿論開始出現變化，中國的最高人民檢察院機關報《檢察日報》更罕有地評論孫楊，網民亦紛紛表示，中共已放棄曾被視為國際大賽“奪金機器”的孫楊。

據《檢察日報》周三特別全版刊出3篇評論文章，均認同國際體育仲裁法庭對孫楊的裁決，內容主調離不開：“孫楊不配合藥檢取樣的決定是錯誤的”，甚至批評他“無知及無視”，“如果把個人的榮辱和國家捆綁在一起，那麽最終必然會進退失據”。

該報道稱，其中一篇題為《無視規則將會承擔相應後果》的文章，更直指孫楊案已無可疑及可議之處，“一是事實認定，其二是規則適用”。文章謂，不論孫楊有沒有暴力抗檢、尿檢官有否違規拍照等，“這些細節事實的辯護意見並不能影響仲裁庭對本案基本事實的認定，即由於孫楊的不配合，藥檢人員未能完成這次藥檢取樣”。至於在規則適用上，根據《世界反禁藥條例》的明文規定，“毋庸諱言，孫楊不配合藥檢取樣的決定是錯誤的。”

該文章續稱，孫楊不配合藥檢取樣的原因可能有兩個，分別是無知及無視，“首先，孫楊可能並不完全知曉上述規則的內容以及違反該規則的後果。但是，作為一名職業運動員，而且是接受過數十次興奮劑檢測的著名運動員，他應該知曉有關的規則。在這個問題上，無知者不能無罪。其次，他可能未給予該規則足夠的重視，沒有嚴格遵守規則的行為習慣”。

該報道指出，而另一篇題為《觀察孫楊事件的三雙慧眼》文章則指，要觀察孫楊事件，需要具備3對“慧眼”，公平競賽意識、規則理性及證據理性。“事實明擺着，取血樣沒有多少技術難度，護士足可完成這一工作；取尿樣更是毫無技術難度，只要智力正常，感官健全，誰都可以監視當事人提供尿樣。因此，即使取尿樣的日常工作是廚師、建築師或者理髮師，都不影響取樣的有效性”，而孫楊案所涉及規則明確並符合規則。據文章說，“從聽證會情況看，孫楊一方戰績不佳，與其說是程序不公或者律師不得力，不如說是孫楊一方的事實和證據本身就不夠有利兼有力。”

該報道認為，第三篇文章用詞更重，還將矛頭指向內地體育管理當局，狠評中國過去在國際競技體育比賽宣傳方面存在許多錯誤，導致一些運動員對自身行為有錯誤的認識，“國際競技體育比賽只是商業活動，因此，勝負都是常事”，“如果把個人的榮辱和國家捆綁在一起，那麼最終必然會進退失據”。