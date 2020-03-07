疑為迎接習近平抵訪武漢 新市委書記提感恩教育感恩習近平 網絡反而炸鍋

據蘋果日報今天報道稱，武漢市委書記王忠林昨晚提出要開展“感恩教育”，讓全民“感恩總書記、感恩共產黨，聽黨話、跟黨走，形成強大正能量”。消息一出，輿論嘩然。據北京歷史學者、時政評論人士章立凡批評，王忠林揣摩上意，武漢人絕不會賣帳，只會帶來反效果。

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據平壤日本今天報道說，武漢新冠肺炎數千人死！王忠林竟逼人感恩習總，學者章立凡指：武漢人絕不賣帳。

據該報道稱，“數千死難者屍骨未寒，很多家庭因為疫情而家破人亡的情況下，開展感恩教育獲得是合適的時候嗎？”湖北武漢肺炎疫情還未受控，全國民眾還在水深火熱之中，武漢市委書記王忠林，已急不及待向國家主席習近平“拍馬屁”，昨晚提出要開展“感恩教育”，讓全民“感恩總書記、感恩共產黨，聽黨話、跟黨走，形成強大正能量”。消息一出，輿論嘩然。北京歷史學者、時政評論人士章立凡批評，王忠林揣摩上意，武漢人絕不會賣帳，只會帶來反效果。

調任武漢市委書記未足一個月的王忠林，昨晚在武漢市疫情防控指揮部調度會議，原本討論有關當地的疫情防控安排，其期他還強調“疫情防控思想上不能放鬆，千萬不要盲目樂觀，必須始終保持清醒頭腦”。然而，王忠林隨後在會上提出，“要在全市廣大市民中深入開展感恩教育，感恩總書記、感恩共產黨，聽黨話、跟黨走，形成強大正能量。”

消息稱，王忠林又似有言外之意的形容：“武漢人民是英雄的人民，也是懂得感恩的人民”，並說要通過多種形式的宣傳教育活動，在廣大市民、黨員幹部中開展感恩教育，聽黨話、跟黨走，形成強大正能量。王忠林這番講話，經內地媒體曝光後，引發廣泛關注。有聲音懷疑，在當下這個時候，在國內疫情還尚未被完全控制住，數千死難者屍骨未寒，很多家庭因為疫情而家破人亡的情況下，開展感恩教育獲得是合適的時候嗎？

更有不少網民怒斥王忠林如此拍習馬屁令人噁心，疫區主官借疫頌聖，目前無人比得過王忠林，“感恩誰讓他們上天堂嗎？”“那些死得絕戶的人家，怎麼感恩？！”“明明被官方害得雞毛鴨血，反要感恩中共黨和政府？”亦有網民指，網上流傳短片顯示武漢當局正在一些區域逐條街消毒，或為迎接習近平到當地妄巡視，王忠林這番講話是否暗示要武漢市全民上街列隊恭迎“聖上駕臨”。

該報道引述北京歷史學者、時政評論人士章立凡分析指，王忠林表示要開展“感恩教育”，其實是在配合中共近日對外發動的宣傳攻勢。章立凡表示，中共正在企圖扭轉自疫情爆發後所破滅的國際形象，由威脅全人類安全的疫情來源國，搖身一變成全球抗疫領導者的角色。而王忠林迎合上級領導人口味，自然要協助對外傳中共如何有效控制疫情，讓內地老百姓相信，沒有中共，就不可能成功抗疫。

據章立凡相信，王忠林所謂要開展感恩教育，也只是說說而已，在今天的武漢市根本難以推行，肯定會帶來反效果。他指，副務理孫春蘭日前到武漢一個屋苑巡視，當地居民毫不給當地官員面子，隔着窗子高喊“假的、假的、全部都是假”。而王忠林正正是當日隨行的官員之一。從此事可知，當地人對中共在疫情仍然嚴峻下仍只顧搞形象工程已十分反感，肯定也不會對王忠林有所賣帳。

報道稱年近58歲的王忠林，原為山東省會城市濟南市委書記，上月13日接替因疫情防控不力被免職的馬國強，出任武漢市委書記“救火”。有指，王忠林屬“作風硬派”、“頗具改革魄力”，雖不是習家軍出身，但仍獲習近平“臨危受命”，自然要“感恩圖報”。故上任武漢市委書記以來，王忠林已頻頻出招，動作不斷，主要是圍繞救治、防控、 人員排查三項內容，試圖帶領武漢儘快走出疫情困頓的局面。