身在美國的前中共體制內政治學者鄧聿文日前在美國紐約時報撰文：“疫情大考：習近平的生死戰？”

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鄧聿文全文圍繞這次疫情是對習近平的大考展開說：“這次疫情是對習近平政權，特別是他個人政治生命的一次大考。”習自己也認識到這點，他在2月23日面向十幾萬官員的視頻會議中就直截了當地說了。

鄧聿文分析說：從目前來看，雖然他已渡過前期因瞞報和應對不力而陷入被動的狀態，重新控制政局，但大眾以及包括相當部分官員在內的社會精英層對他的不滿也達到了一個階段頂點。對習而言，要想其今後的統治穩固，他就必須打贏這場戰“疫”，防止疫情回潮，沒有第二條路可走。

文章還說：越來越多的信息表明，中國政府其實在疫情暴發之初，就已經掌握了情況。但“新冠病毒疫情的前中期防治為什麼還會出現那麼多的遲緩、失誤和問題，真實信息的傳遞和反饋為什麼在相當一段時間遠遠滯後於病毒的傳播和擴散，以致在一個醫療資源極為雄厚，並且是向全國介紹治理能力和治理體系經驗的模範省會都市，卻完全無力阻止剛剛開始傳播的傳染病，有效醫療資源逐步枯竭崩斷，一步步發展為這個讓武漢以及湖北人民付出此種慘重代價、波及全國乃至世界的嚴重疫情”？答案只能從現行體制中尋找。

正是在此意義上，習本人要為這次疫情的泛濫負最重要的責任，因為正是他的改造，導致這個體制無力有效應付諸如此類突發的公共衛生事件。雖然這個體制本來就千瘡百孔，但大體還能運轉，可習近平是不是像個醫術拙劣的醫生，硬是給它動了一個完全錯誤的大手術？

鄧聿文認為：疫情對習近平的大考還在進行。現在的問題是，即使習的上述防疫策略見效，中國政府最後取得抗擊疫情的“勝利”，但民眾已經不再信任習近平政權，對中國在他領導之下是否有光明前景不再抱有任何信心。從這個角度看，其形象幾無修復可能。假使中共在疫情過後的反思結果不能迫使官員戒掉空講政治的“病毒”，在日常治理中走向體制透明，中國依然不能避免下一次突發的公共危機，習近平的未來之路依然堪憂。