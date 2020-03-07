疫情趨緩 湖北2地宣布縣內交通管制鬆綁

2月23日，湖北武漢一處冷清的超市入口。

據中國官方媒體報導，截至3月6日，湖北省部分地區已實現多天確診病例“0新增”，顯示疫情趨緩。湖北宜昌市秭歸縣、鹹寧市通城縣這兩天陸續宣布縣內交通管制鬆綁，但仍堅持縣域對外繼續封閉。

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武漢肺炎疫情爆發後，中國湖北省各地自1月23日起陸續宣布中斷公共運輸與對外交通，宛如“封城”。

每日經濟新聞3月7日報導，秭zi歸縣新冠肺炎疫情防控指揮部6日宣布，7日起全縣境內只保留3處疫情防控交通關卡，其餘關卡全部撤銷，但仍繼續保留縣界交通關卡，嚴禁在秭人員離鄂，嚴防疫情輸入和輸出。

此外，跨鄉鎮車輛流通需憑證通行，通行證由所在鄉鎮負責辦理。由各鄉鎮進行道路巡邏，對無證車輛進行勸返。從3月7日起，縣城所有出租車正常運營；3月7日至3月10日，城區車輛仍然憑證通行。3月10日後城區車輛通行根據省、市相關要求另行確定。

在民生方面，秭歸縣宣布自7日起，全縣所有藥店、各鄉鎮農資商店開門營業，水電、家電、汽車維修店、理髮店採取預約方式服務。3月7日至3月10日，線上餐飲企業、“十大放心早餐店”實行無接觸配送，縣城已營運的超市繼續進行無接觸配送，鄉鎮超市仍按現行模式運行。

3月10日後，秭歸縣所有超市實行線上線下同步運營，對進入超市的人流進行限控。

另外，從3月7日至3月10日，當地除確診患者、疑似患者、發熱患者、確診患者的密切接觸者共4類人員外，居民可以在所在社區內活動，戴口罩、不串門、不聚集，相互之間保持1.5公尺間距；外出居民憑通行證出行。

秭歸縣並要求公安局、消防救援大隊加大加密城區街道人、車管控巡查力度，重點巡查不戴口罩、人員聚集、無證外出等現象。3月10日後，城區人員通行根據省、市相關要求另行確定。

通城縣新型冠狀病毒肺炎防控指揮部3月7日則宣布，自3月5日起，在堅持縣域對外繼續封閉的前提下，撤銷縣內各鄉鎮及村組之間疫情防控交通關卡，打通物理隔離，恢復正常通行秩序。

同時，通城縣宣布進行分區分級精準防控，實行“紅、黃、綠”區域分級管理，做到“綠色區域暢通、黃色區域有限活動、紅色區域從嚴防控”。

據報導，在此之前，湖北鹹寧赤壁、宜昌伍家崗區、猇亭區和荊州市荊州區等地也陸續發出返家返崗、分級防控的通知。