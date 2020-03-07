新冠病毒 世衛專家談隔離的傷害

世衛組織學者在接受本台法廣RFI法語記者採訪時指出，隔離會造成心理創傷，留下後遺症。

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Image d'archive: Un officier de police portant un masque à la capitale de la Chine. © NICOLAS ASFOURI / AFP 法新社

本台法廣RFI今天2020年3月7日周六的法文報導注意到，中國最新官方統計數字顯示，昨天周五的新型冠狀病毒確診人數首次沒有過百，但仍有上千萬的中國人被隔離在家中，這不僅引發家庭矛盾，甚至造成離婚率上升。就此，世界衛生組織的一名心理學專家在接受本台法廣常駐北京法語記者採訪時指出，隔離會造成心理創傷，留下後遺症。

他用英語說： “當一個人遭隔離後，常規被打斷了，並可能失去了與社會的聯繫和銜接。這是極其重要的，以保持健康生活。戶外活動，飲食 ̖ 鍛煉之類都沒有了。所以，遭隔離的人在心理上可能會有後遺症，類似容易發怒 ̖ 焦慮 和 失眠。”

世界衛生組織的這名心理學專家表示：“從常識來說，社交媒體可以幫助人們在危機時感覺不孤單。同時，遭隔離者通過上網獲得的信息，並非總是得到確認的。人們不知道是否在非典時期就有如此的信息量，是否會對隔離造成更加嚴重的心理創傷。”

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以上是世界衛生組織的專家接受本台法廣RFI法語記者採訪談隔離造成的心理創傷後遺症。

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