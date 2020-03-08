世衛組織錢緊中國捐款2000萬 譚德塞即刻感謝

新冠肺炎疫情席捲全球，除了中國，韓國、伊朗、意大利等國疫情日趨嚴重，世界衛生組織警告各國領袖不要假設疫情會在夏季好轉。中國政府在日前透露將捐款WHO後，中國官方《人民日報》8日透露，已經由中國常駐聯合國日內瓦辦事處代表陳旭會見世界衛生組織秘書長譚德塞，並捐款2000萬美元，同時譚德塞也立刻在推特上向中國致謝。

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據中國時報今天報道說，中國捐款給世衛2千萬美元。

報道引述《人民日報》消息指出，中國常駐聯合國日內瓦辦事處和瑞士其他國際組織代表陳旭於7日會見世界衛生組織總幹事譚德塞，通報中國政府決定向世界衛生組織捐款2000萬美元，支持世衛組織開展抗擊新冠肺炎疫情國際合作，幫助提升應對疫情的能力，加強公共衛生體系建設。

據陳旭向譚德塞表示，中國願以實際行動參與疫情防控國際合作，支持世衛組織繼續發揮專業優勢和協調作用，特別是幫助公共衛生體系薄弱的發展中國家有效應對疫情。

該報道引述中國官方消息說，而譚德塞也在推特上公開向中國致謝，並高度讚賞中國政府在全球疫情應對關鍵時刻克服自身巨大困難，向其他發展中國家慷慨解囊及時伸出援手，表示將同陸方繼續加強協調合作，推動國際疫情防控合作不斷取得實質進展。

據中國時報報道說，新冠肺炎疫情在全球蔓延，多國確診病例不斷攀升，但最早開始爆發疫情的中國，近日新增確診病例大減，引起外界質疑數據是否準確。對此，曾在疫情期間訪問中國的世衛專家組組長艾爾沃德（Bruce Aylward）表示，中國並沒有任何操縱數據的跡象。

該報道引述紐約時報說，艾爾沃德表示，疫情峰值時，中國每天有4.6萬人要求做檢測；當專家小組離開時，變成每天1.3萬人，醫院都有空病床。艾爾沃德強調，中國並沒有任何操縱數據的跡象，迅速爆發的疫情已經穩定下來，而且降溫速度比預期要快。粗略計算，有數十萬中國人因為嚴厲應對措施，而免於患上新冠肺炎。

該報道說，艾爾沃德認為，中國的抗疫方式可以被複製，但這需要速度、資金、想像力和政治勇氣。艾爾沃德提及中國的其他防控措施，如：居家隔離、封城、關閉學校等做法。此外，中國也管理大量數據，試圖追蹤7萬個病例的所有聯繫人，利用微博、騰訊和微信向所有用戶提供準確的信息。