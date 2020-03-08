乘孫春蘭視察多樓冒死喊假的 小區疑遭報復封堵

中國傳出武漢開元小區出入口全被封死！中國副總理孫春蘭5日視察武漢市青山區時，各棟樓的租戶紛紛大喊“假的，一切都是假的”，據台媒報道，不久後就有網友在推特發文表示，“代價來了，魔鬼出手了！武漢開元小區所有可以收快遞及團購物資的大門全都封死了”，還寫道：“事實證明公開反對領導，就是這樣的代價。”

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據聯合新聞網今天報道說，高官視察…武漢人怒吼：假的！代價慘爆。消息說，中國政府中央指導組在武漢市青山區翠園社區開元公館小區考察時，有居民從家裡的窗戶向正在考察的中央指導組喊“假的，假的”，隨後各棟樓的租戶也隨之高喊：“假的，假的，都是假的”、“老百姓吃的都是高價菜”、“形式主義”等聲音在空中回蕩。

消息說，隨後，中共官媒6日稱中央指導組5日上午察看武漢社區，針對群眾現場反映的困難和問題，孫春蘭要求省市領導立即深入調查，武漢市為此派人對該小區3千多名住戶上門逐一調查，要了解具體訴求後着手解決。如今卻傳出開元小區出入口全被封死的局面，有網友感嘆“原來政府解決問題的辦法就是把人全部封死在家中”、“在中國大陸說實話，尤其是對中共的實話，不管官方報導不報導都不會有好下場。李文亮、開元小區，很多人都是實例。”