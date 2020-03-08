全球一片哀嚎聲中武漢方艙勝利式關閉 10天後爭取全關艙式醫院

武漢規模最大的“客廳方艙醫院”將59名患者轉往雷神山醫院後宣布“關艙”。中國國家衛健委表示，要力爭在10日左右，讓方艙醫院全部休艙。

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據中央社今天報道說，武漢最大方艙醫院關閉，官方指力爭10日全休艙。該報道綜合中國官方媒體消息，武漢規模最大的“客廳方艙醫院”將59名患者轉往雷神山醫院後宣布“關艙”。中國國家衛健委表示，要力爭在10日左右，讓方艙醫院全部休艙。

據人民網、21世紀經濟報報導消息，武漢市規模最大的“客廳方艙醫院”（又稱東西湖方艙醫院）7日宣布，上午有25人治癒出院，下午有59名患者轉至雷神山醫院，實現“清零”後進行消毒，今天上午正式休艙。據報導，目前武漢市陸續有方艙醫院結束治療工作，中國國家衛生健康委員會醫管中心副主任翟曉輝表示，要力爭要本月10日左右，讓方艙醫院全部休艙。

但報導也指出，目前湖北省各地仍有1萬9000多名患者仍在醫院治療，其中有5500多名重症患者。

據報導稱，今天宣布休艙的“客廳方艙醫院”是武漢市最早徵用改建的3家方艙醫院之一，也是武漢規模最大的方艙醫院。該院共有1461張床院，啟用期間累計住院人數1815人、最高峰在院人數1434人。