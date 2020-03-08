喊假事件後武漢疫情稍緩感恩教育遇民情反彈 官媒下架相關宣傳文章

中國武漢新冠肺炎爆發至今近3個月，當地死亡人數超過2000人，武漢市委書記王忠林近日卻下令，要市民“感恩總書記、感恩共產黨”，引發強烈反彈。為此，武漢市委機關報今天已將發言相關報導下架。

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據中央社今天報道說，新冠肺炎武漢書記要市民感恩共黨引反彈，相關報導被下架。

該報道說，武漢肺炎爆發至今近3個月，當地死亡人數超過2000人，武漢市委書記王忠林近日卻下令，要市民“感恩總書記、感恩共產黨”，引發強烈反彈。

中國副總理孫春蘭5日視察武漢社區，遭遇居民高喊“假的”，舉報物資供給措施造假後，隸屬中共武漢市委的長江日報今天報導，中共武漢市委書記王忠林5日已下令，要對市民與幹部展開感恩教育，“感恩總書記、感恩共產黨，聽黨話、跟黨走，形成強大正能量”。

該報道稱，這番言論在中國社群平台引發強烈反彈，有網友在微博寫道“我們不需要被教育感恩！這是你根深蒂固的奴性又出來作祟了，還是幾千年封建社會官員的劣根性在作祟了！”更有人痛批“王忠林，你想對上面感恩就感恩，但千萬別拖着武漢老百姓和你一起感恩，他們還在瘟疫的威脅下苟延殘喘，沒心情和你一起跪下，高呼萬歲。”

中國資深媒體人褚朝新也為此在微信公眾號撰文表示，“稍有良心，此時都不會要求驚魂未定的武漢人感恩”。他說，截至3月6日，武漢確診病例4萬9871例，死亡2349例。“2349條生命，2349次死亡，他們屍骨未寒，他們的家人、朋友、同學都還在悲痛之中，他們的家人、朋友、同學甚至自己都還在醫院裡躺着等著搶救，根本無力悲傷，此時卻有人要對他們加強感恩教育，這是沒有人性的行為”。

據褚朝新指出，要開展感恩教育的言下之意，是武漢人不感恩或者是還不夠感恩。“我不知道這話，是不是對‘假的假的’的一種回應，是不是覺得武漢人對生活物資不足表達不滿就是不感恩”。褚朝新質疑，王忠林如果是這種想法，“我覺得他才需要好好接受一下教育”。

該報道引述褚朝新說“你（王忠林）是人民的公僕，你的工作就是為人民服務，如今你所服務的人民家破人亡，逝去的人屍骨未寒，活着的人淚痕未乾，病著的人病體未愈，他們有些不滿完全是情理之中的事情，你應該因為你和你的團隊工作不到位而反思和慚愧，而不是指責你所服務的武漢人民不懂感恩”。

中央社說，雖然褚朝新的文章很快就被微信下架，但微博上仍可看見許多網友轉載備份。

引發軒然大波之後，長江日報已將官網上關於王忠林談話的報導、影音刪除，官方微信公眾號的文章也被下架。除了其餘轉載的陸媒尚未刪除報導外，長江日報僅剩數位報版頁面仍可看見簡短報導。

報道稱，武漢肺炎疫情爆發後，中國民間輿論對湖北主事官員的批評日漸嚴厲。繼湖北省委書記蔣超良下台，中共當局2月13日宣布，由山東濟南市委書記王忠林取代馬國強，擔任湖北省委委員、常委和武漢市委書記。