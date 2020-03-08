大公主號獲准停靠奧克蘭港

載有3533名乘客和船員的美國 “大公主號”郵輪，終於獲准停靠美國西海岸的商務港口-奧克蘭港。此前，郵輪上出現了21例確診新冠病例，一度在舊金山北部港外隔離、待命。

廣告 繼續瀏覽後續

郵輪公司周六宣布相關消息時指出：“需要強化治療和住院”的那些病情最嚴重的乘客將於周一開始下船接受救治。郵輪方同時披露：美國健康控制中心將原本計畫中從周日開始的撤離計畫推遲至周一進行。

郵輪乘客中，家住加利福尼亞的遊客將前往聯邦中心接受測試，其餘乘客將被送往其他州的相關設施。在郵輪上工作的船員將留在“大公主號”郵輪內隔離並接受必要的治療。

法新社引述郵輪公司負責人披露的信息報道指出：“大公主號”郵輪共載有3533名乘客和船員。2422名乘客分別來自54個國家，美國人佔多數，共有2016人，其中938人是加利福尼亞州的當地民眾。

在獲悉“大公主號”獲准停靠奧克蘭港的消息後，郵輪上的乘客紛紛表示欣慰。

“大公主號”郵輪原定於當地時間4日晚抵達舊金山，但因出現感染新冠病毒病例，郵輪被迫駛離海岸，在加利福尼亞沿岸等待當局安排。

法新社引述美國當地媒體的報道披露：美國政府在奧克蘭的會議中心設立了一個指揮中心，負責安排“大公主號”郵輪乘客的撤離等各項事宜。

負責新冠疫情防控工作的美國副總統彭斯周六表示：“大公主號”郵輪上的3533名乘客和船員均將接受測試，並在必要的情況下接受隔離。

另據報道，美國目前確診新冠病毒感染病例已達410例。為遏制疫情蔓延，美國國會參議院周四通過了一項總額達83已美元的緊急支出法案，法案將提交白宮，交由總統特朗普簽署。